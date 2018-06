Concordia marchó bajo la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos"

Por cuarto año consecutivo, este domingo 3 de junio, Concordia volvió a tener una concentración y marcha con la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos". En esta oportunidad, fueron abordados varios temas como: La violencia de género en todas sus formas, la implementación de la ESI (educación sexual integral) en las escuelas, la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, y las condiciones laborales de las mujeres argentinas.La concentración empezó a las 15 en la Plaza Urquiza, lugar en el que fueron leídos documentos en los que abordaban la violencia, despenalización del aborto y educación sexual.Luego, los presentes se dividieron en tres grupos: uno de mujeres, uno de hombres y otro mixto, donde hablaron sobre las temáticas, sobre los que sacaron conclusiones.Sobre educación sexual integral, coincidieron en la falta de aplicación en colegios públicos y de gestión privada, acerca del aborto se explayaron en el contenido de la ley y en cómo son tomadas las posturas, y cómo es la convivencia con quienes no concuerdan. Sobre la violencia de género, hubo testimonios en primera persona y fueron recordados los femicidios que hubo en Concordia.Tras la puesta en común, se realizó una marcha que partió desde la plaza Urquiza hasta la plaza 25, en la que con cantos y banderas hubo expresiones en contra de la violencia de género, así como también en favor de la despenalización del aborto. Además de cantos en contra del gobierno de Mauricio Macri y la conocida canción "Che Enrique no te lo decimos más, si nos tocan otra piba qué quilombo se va a armar", la cual va dirigida al intendente de la ciudad.Luego del paso por la plaza, la marcha paró en la Jefatura de Policia, en donde cantaron "yo sabia que a los femicidas/violadores los cuida la Policía". Luego se dirigieron a la sede de Tribunales, donde pidieron por la implementación de la Fiscalía de Género y denunciaron que el botón antipático no funciona. Es más, una de las presentes , manifestó: "Muchas hemos sufrido violencia, y necesitamos policías que no se burlen de nosotras".Del evento participaron muchos jóvenes, pero en esta oportunidad no estuvieron presentes los familiares de las víctimas de femicidio, como en las primeras ocasiones, publicó