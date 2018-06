Ya se pueden escuchar los audios de WhatsApp antes de enviarlos

En agosto de 2013 WhatsApp presentaba al mundo una nueva manera de comunicarse con nuestros amigos y familiares a través de su -ya por entonces- popular aplicación de mensajería: llegaban los Mensajes de Voz para todo el mundo.



La nueva herramienta de comunicación por voz aterrizaba para todas las plataformas al mismo tiempo, incluso para Blackberry, Nokia y Windows Phone, sistemas residuales (si no extintos) hoy en día. El funcionamiento era sencillo: pulsar el botón del micrófono, hablar y soltar cuando el mensaje estaba completo para que se enviara inmediatamente, al más puro estilo Walkie Talkie.



Los Mensajes de Voz se han convertido poco a poco en la opción socorrida y cómoda de quién no tiene tiempo de pararse a teclear, pero sabe que el receptor sí encontrará el momento de parar a escucharle. De uso mayoritario entre los más jóvenes, esta función tiene el inconveniente de no permitir comprobar el contenido del documento sonoro antes de enviarlo: una vez sueltas el dedo, el mensaje se envía.



Recientemente, el sistema de grabación de mensajes de voz ha cambiado y añade la opción de bloquear la grabación. Una vez pulsado el botón de grabación y deslizando hacia arriba el dedo para soltarlo después, el modo de grabación quedará bloqueado. WhatsApp seguirá capturando el audio sin necesidad de mantener el dedo pulsado, sin tener que tocar nada más hasta que se decida enviar el mensaje.



Para comprobar el contenido de la nota sonora antes de enviarlo, en vez de tocar en el botón de envío deberemos pulsar en la parte superior, dentro del texto con el nombre del contacto o grupo al que estemos enviando el mensaje de voz. Una vez dentro del espacio que reza "Información de contacto" o "Información del grupo" (según el caso), volveremos atrás y comprobaremos que la nota de voz sigue en la cajita de texto y se puede reproducir o borrar antes de ser enviada.



Esta función se anunció a principios de año y hace unas semanas llegó a la versión beta de WhatsApp en Android. Actualmente ya ha llegado a la versión final de iOS y se espera que próximamente haga lo mismo en dispositivos con sistema operativo Android.