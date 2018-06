Remó 400 kilómetros por el Río Santa Cruz para "concientizar sobre las represas"

El deportista chubutense Germán "Loli" Roberts, quien ganó ocho veces consecutivas el tetratlón de Esquel, remó casi 400 kilómetros en el río Santa Cruz para concientizar sobre "el peligro" que representa la construcción de dos represas hidroeléctricas en ese cauce, cuyas obras ya comenzaron.



"Quería mandar un mensaje sobre la importancia de los ríos libres y el cuidado del agua, porque entiendo perfectamente que cuando uno altera el ecosistema se genera un gran desastre ecológico", dijo a Télam el atleta de 44 años.



Roberts, quien es guía de rafting en El Chaltén y de kayak en El Calafate, inició la travesía de más de 40 horas de remo el viernes, y unió en un primer tramo el Lago Argentino con la naciente del río Santa Cruz.



A las 3.30 de esta madrugada arribó al pueblo santacruceño Comandante Luis Piedra Buena, desde donde partió para completar los 30 kilómetros hasta la desembocadura al mar en el puerto de Punta Quilla (Puerto Santa Cruz).



"Fue muy extremo, salí de El Calafate con viento del este, que no me favoreció en lo más mínimo y me mojó completamente desde que salí. Luego tomé ritmo, pero a la noche seguía completamente mojado y estaba casi congelado", contó.



El atleta, que integró la selección argentina de deportes de aventura, corrió carreras de pruebas combinadas y larga duración y en noviembre pasado hizo un biatlón de 90 kilómetros sobre los Hielos Continentales marcando un récord de 21 horas, recordó que el viernes a la noche "tuvo que parar porque tenía un principio de hipotermia".



"Gracias a Dios pude salir bien y retomé el viaje", dijo.



Roberts busca alertar sobre "el peligro" que implica la construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, cuyas obras ya comenzaron.



El documentalista Franco Peláez, coterráneo de Roberts, registró el raid náutico para "mostrar la travesía de ese ícono del deporte".



"La travesía tuvo tal repercusión en las redes sociales que recibimos respaldo desde varios lugares. Hasta me llamaron del festival de cine de montaña para contar con este material", comentó a Télam.