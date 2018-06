Gualeguaychú marchará contra la violencia y por el aborto legal

Ni una Menos no es sólo un lema; se trata de un conjunto de banderas que representan una revolución feminista que se ha plantado en las calles de todo el país. En Gualeguaychú, la Enredada Feminista encabezará las actividades que llevarán adelante durante la tarde de hoy.Llegó el 3J y una vez más las mujeres saldrán a las calles para pedir el freno de la violencia machista, laboral obstétrica y económica. Además levantarán las banderas a favor del aborto legal, seguro y gratuito y pedirán por una educación sexual integral garantizada en todas las escuelas.



Asimismo, se realizarán actividades artísticas en el marco de la Costanera de Gualeguaychú. El punto de encuentro esta vez será la Plaza Colón, ubicada frente al río. Desde las 16 comenzarán a reunirse todas las mujeres que se sienten interpeladas por las consignas antes mencionadas.



Quienes encabezarán las actividades serán las mujeres de la Agrupación "Enredada Feminista", quienes también convocaron a la marcha del 8 de marzo que se caracterizó por los fuertes reclamos políticos y sociales y por el colorido de los tambores y los números artísticos. Los puntos de lucha Desde la Agrupación comunicaron a través de las redes sociales cuáles serán los puntos por los que se convoca a marchar en la tarde de hoy.



El lema de la movilización del 3J será "Nuestros cuerpos, nuestra tierra y nuestro pueblo no son territorio de conquista".



Los pedidos están divididos en Cuerpo, Pueblo y Tierra. En lo que respecta al cuerpo femenino expresan: "Ni una menos, vivas nos queremos. Aborto legal, gratuito y seguro. Basta de Trata. Educación sexual para decidir. No a la violencia obstétrica. No a la violencia laboral. Libertad y respeto a nuestra identidad de género. No a la criminalización de nuestros cuerpos".



Los pedidos por la tierra engloban: "No a los agrotóxicos. No al despojo violento de las tierras de comunidades campesinas e indígenas. No al extractivismo. Defensa de las semillas y los bienes comunes de la naturaleza. Soberanía alimentaria".



El último punto es el Pueblo. En este ítem las mujeres de la Enredada Feminista pedirán: "Separación de la Iglesia y el Estado. Por infancias libres. No a la invisibilización y criminalización de las luchas colectivas. Basta de persecución y represión. Basta de militarización. Libertad a los presos políticos. Cupo laboral. No al FMI. No al Tarifazo. No a la privatización de la educación y la salud". La agenda Desde las 16 comenzarán a reunirse en la Plaza Colón, pero la marcha comenzará alrededor de las 18 por las calles de la Costanera.



A las 19 se leerá el documento central del acto con los todos los puntos de la lucha femenina.



Como antecedente de la movilización prevista para hoy, recordamos el primer 3J multitudinario en Plaza San Martín, donde miles de vecinas y vecinos se convocaron a la marcha bajo la consigna "Ni una Menos".



Además, el 8M fue masivo, convocando a cientos de personas que vivieron uno de los momentos más trascendentes e históricos de la Argentina y el mundo, donde se vieron expresiones de lucha en más de 50 países. La marea violeta se hizo sentir, y hoy volverá a hacer vibrar las calles.