¿A dónde viajan los egresados?: Precios y los cambios tras la devaluación

Hasta hace poco tiempo, viajar a Bariloche de viaje de egresados costaba prácticamente lo mismo que cambiar la nieve por una playa brasileña, y sólo un poco más barato que el paradisíaco mar caribe de Cuba. Pero desde la última devaluación del peso que dejó al dólar por arriba de los 25, los paquetes estudiantiles al exterior quedaron como opción para los colegios de mayor poder adquisitivo (ABC1), mientras que el resto comenzó a mirar de nuevo con cariño a la ciudad patagónica.Y un detalle: los paquetes a Bariloche, Carlos Paz o inclusive Mar del Plata (otro de los destinos económicos que aparecieron los últimos años entre las opciones para egresados) cuentan con pensión completa, o sea desayuno, almuerzo, merienda y cena con gaseosas, jugo y agua mineralizada libre, mientras que los destinos brasileños o caribeños ofrecen la opción "All inclusive" (alimentos y bebidas sin límite).Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, en Argentina egresan unos 700.000 chicos por año, pero en comparación con los registros de las empresas que venden paquetes estudiantiles, apenas un 24% (unos 170.000 chicos) realizan viaje de egresados. De estos últimos, poco más de 120.000 fueron a Bariloche, 30.000 eligieron Carlos Paz, unos 12.000 a Brasil (Camboriú o Puerto Seguro) y unos 3.000 optaron por Cancún, Cuba o hacer un crucero por el Caribe. Pero estos números fueron válidos mientras el dólar aún no se había disparado., cuando comenzamos a recibir una cantidad enorme de desertores de los viajes al exterior, incluso de aquellos que ya habían comenzado a pagarlo y ya tenían un par de cuotas en su haber. Los motivos es que los viajes a Brasil, Cuba o España se encarecieron hasta un 40%", destaca el gerente de una de las principales empresas dedicadas al turismo estudiantil en Gualeguaychú.Según informaron los operadores locales especialistas en el rubro al diario, en la década del '90 el promedio de egresados que iba a Bariloche rondaba los 180.000 chicos, pero desde ese pico, el número comenzó a ir en descenso, llegando a los 120 mil que viajaron el año pasado. Pero la corrida cambiaria que disparó el dólar ahora abre un nuevo panorama: durante la 2019 y 2020, se estima que el número de egresados suba, por lo menos, un 10%."Desde la última devaluación del peso, los padres congelaron todas las decisiones o directamente cambiaron los destinos atados al dólar por la opción en pesos de Bariloche. Pero el ajuste también tocó otros aspectos: eligen viajar en temporada baja, en micro en vez de en avión, seleccionan menos servicios y de ocho noches se cambia el plan para una estadía de cinco", resaltó Roxana, vendedora de viajes de egresados de una de las firmas que operan en la ciudad entrerriana."Con el nuevo esquema cambiario, los operadores comenzaron a recibir a los grupos que antes viajaban al exterior y que ahora optan por Bariloche porque es una opción considerablemente menor para las temporadas 2019 y 2020", afirmó por su parte Néstor Denoya, vicepresidente de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche, en declaraciones publicadas por la web del organismos.Si Bariloche fue la capital de los egresados secundarios, Carlos Paz es la meca de los que terminan el primario. Y los precios, en comparación a los 43 mil pesos que promedia el de los alumnos del secundario, el deSin embargo, debido a la edad de los que viajan, el paquete al exterior prácticamente no existe entre las ofertas para este sector. En especial porque existen algunas diferencias entre los que fueron a ver el cucú cordobés hace varios años atrás y la nueva camada de egresados.Para empezar, hasta no hace mucho los que viajaban eran los que terminaban séptimo grado, mientras que ahora, desde que se modificó el sistema escolar, son los que terminan sexto grado los egresados del primario.Esto marca que los chicos que ahora viajan a la ciudad cordobesa tengan un año menos que los egresados de generaciones anteriores, y las consecuencias: muchos padres optan por descartar que vayan al boliche debido a que consideran que aún son muy chiquitos (tienen un promedio de 11 años) y antes la estadía solía ser de más de una semana mientras que ahora todos los paquetes son por son 3 noches y 5 días (en parte por la edad y en parte también para abaratar costos).