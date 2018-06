El padre de los hermanitos abandonados quiere recuperarlos: "Ellos me necesitan"

Sociedad Rescataron a cinco hermanitos que habían sido abandonados en el monte

Hablóen Punta Lara, La Plata, y declaró que lo único que quiere es recuperarlos y darles una vida digna.Farías contó que, a quienes no veía desde hace diez meses. Además, explicó que después de la separación su exmujer rehizo su vida con otro hombre y lo denunció a él para que no pudiera ver más a los chicos.. Me discriminaron en todos lados; hoy estoy trabajando, me levanto todos los días, tengo una vida muy dura". Con la voz quebrada y los ojos vidriosos, Farías pidió: "Por ahí no tengo derecho a nada, pero mis hijos tienen derecho a tener su padre.".Dado que la abuela de los chicos habló sobre la situación de adicción de ambos progenitores, Pilar Molina, responsable del organismo provincial de la Niñez y la Adolescencia, informó a, que ", ya que la abuela no estaría en condiciones de cuidarlos. Luego se buscará es ver si existen otros referentes afectivos".