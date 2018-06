Drogas: "El principal problema en el país es el alcohol", dijo investigador

En el marco de las actividades que se llevan adelante en Paraná en el mes de lucha contra las adicciones, disertó el psicólogo e investigador del CONICET, Carlos Molina. El mismo señaló aque "el principal problema que tiene este país, sin lugar a duda, en términos de mortalidad y riesgos, es el alcohol".Explicó "los problemas que produce el alcohol durante el embarazo", dado que "representa la droga de más peligro para el desarrollo correcto de una criatura"."Desgraciadamente, nuestro equipo encontró que el alcohol durante el embarazo es un factor predisponente al abuso de la droga posteriormente", manifestó.Sostuvo al respecto que "Argentina no ha hecho bien sus deberes. Este problema tan grave es prevenible. Nuestro país tiene aproximadamente 720.000 nacimientos al año. Si tomamos la cifra de chicos seria y moderadamente dañados por el alcohol durante el embarazo, estamos hablando de 7.200 chicos al año. Esto es prevenible, porque la mayoría de las madres no son alcohólicas y están predispuestas a aceptar los concejos del médico y otros profesionales de la salud".A partir de ello, enfatizó que "las drogas legales son las que más reclutan problemas. La nicotina altera totalmente la constitución cardiopulmonar de la criatura".Alertó que "no sólo los consumos elevados son peligrosos", dado que "el cerebro atraviesa muchas etapas de formación y cada una representa una ventana de vulnerabilidad, por lo que a lo mejor pocas dosis de alcohol pueden alterar el proceso específico".Molina destacó que "es la educación y la prevención la mejor inversión que el Estado puede realizar, porque una vez que se produce esto es irreversible. Sólo hay formas de aliviarlo", al tiempo que hizo hincapié en que "los países gastan miles de millones de dólares cuando no abordan este problema correctamente".Interrogado por este medio sobre las edades de las mujeres, expresó que "generalmente son madres jóvenes, pero no queda exenta ninguna edad. Tenemos una población joven que está consumiendo demasiado alcohol en poco tiempo y eso es lo peor que le puede ocurrir a un cerebro fetal", completó.