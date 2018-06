Métodos para "curar" un mate: Amargo o dulce, de calabaza o de madera

¿Qué es curar el mate?

¿Qué tipo de mates se curan?

Métodos para curar el mate y cómo saber cuál realizar

Curado para mate amargo (madera o calabaza)

Curar el mate dulce (madera o calabaza)

Se usan distintos métodos para curar distintos tipos de mates, y ninguno es mejor que otro, simplemente están relacionados con la tradición, la cultura, la comodidad y lo que se pueda conseguir para realizar, para lograr el rendimiento del recipiente y que dure mucho tiempo en buen estado.Además, los mates,Se llama "curar" al procedimiento por el que se prepara cualquier tipo de recipiente (en este caso nos referimos al mate, ya sea de calabaza o de madera) para que pueda empezar a usarse correctamente.Solamente los de materiales orgánicos, como la calabaza, la madera o los de cuernos y pezuñas de animales.. Los de metal (usados para tereré o mate frío) y los más modernos, de vidrio, de cerámica, de silicona o de plástico, no necesitan curarse porque los materiales con los que están hechos no son porosos.Los métodos varían según las costumbres pero también según el tipo de mate que se tiene (el recipiente) y el que se va a tomar habitualmente.. Otras variantes tienen en cuenta si el cuenco es de calabaza o de madera. Por ejemplo el de palo santo, una madera verde, perfumada, es muy difícil de curar porque es un material que al entrar en contacto con el calor tiende a ajarse. Veamos los distintos métodos.. Este primer paso se hace con agua caliente, preferentemente hervida pero enfriada hasta 80 grados y sirve para desinfectar y eliminar bacterias, polvo y fibras.. Algunas personas recomiendan poner yerba usada de otro mate, porque tiene menos polvo, pero también se puede hacer con yerba nueva.. Cuando la yerba haya hinchado nuevamente volver a agregar agua hasta que se absorba otra vez. Se puede repetir esto dos o tres veces hasta que la yerba llegue al tope del recipiente. Si faltó yerba agregar más, ya que no debe quedar flotando en el agua.. Ahora dejar ese mate en un lugar seco durante dos o tres días, en los que se deberá agregar el agua necesaria para que la yerba siempre permanezca húmeda.. Al término de dos o tres días el mate la curación estará finalizada y el mate habrá quedado listo para ser usado.. Este primer paso se hace con agua caliente, preferentemente hervida y sirve para desinfectar y eliminar bacterias, polvo y fibras.. Cualquier tipo de azúcar (pero no edulcorante sintético) sirve para este paso. Dos cucharaditas son suficientes pero depende del tamaño del mate, si es necesario, agregar más. Tapar con la mano la entrada del mate y agitarlo para que el azúcar se pegue a las paredes.. Esperar unas horas hasta que el azúcar se haya secado y dejado una capa que cubre las paredes del mate.. Cuando el mate ya está seco, echar dos brasitas pequeñas de carbón caliente, cubrir la boca del mate con la mano usando un repasador para no quemarse y agitarlo hasta que las brasas se apaguen.. Este paso no es obligatorio pero es bueno repetir los pasos 2, 3 y 4 para asegurar una curación mejor.. Enjuagar el mate con agua caliente, llenarlo con yerba nueva, humedecer la yerba agua tibia para que hinche y dejarlo así toda una noche.Al día siguiente el mate estará listo para lavar y usarse por primera vez.

Algunos expertos recomiendan que antes de las curaciones mencionadas para mate amargo o dulce,. Se debe dejar untado para que el material grasoso penetre los poros de la madera, durante 24 horas y luego proceder a colocar la yerba según el método elegido.Pese a estar correctamente curados los mates de madera corren el riesgo de agrietarse y perder líquido.Usarlo cotidianamente para que siempre esté en contacto con la yerba y el agua, de otro modo, si se deja en el armario por varios meses sin usar, al volver a echarle agua caliente corre el riesgo de hacer una rajadura. Fuente: (La Nación).-