Admirable: Tiene 81 años y corrió 101 kilómetros en 30 horas

Entrenamiento

Paco nació en Cártama, en Málaga, España; y su historia contagia vida. El demuestra con su ejemplo que sus 81 primaveras son aliadas y no le impiden, ni mucho menos, hacer lo que ama: correr. Paco completó en 30 horas una durísima prueba de 101 kilómetros. Su historia recorrió el mundo.Se llama Francisco Contreras y todos lo conocen como Súper Paco. Es un superhéroe un poco diferente al que Marvel nos tiene acostumbrados, no tiene capa, ni ropa deportiva pero es portador de una vitalidad y una voluntad de oro, que demuestra que ser un héroe no se trata de superficialidades o incluso de la edad corpórea sino de la juventud del alma.Paco es jubilado y empezó a correr a sus 67 años en 2005, según publicó Clarín. En aquel entonces se creyó que se había "colado" a la carrera, una prueba de 101 kilómetros de la Legión de Ronda en Málaga. Iba vestido con su característica camisa, un pantalón de vestir, zapatos y un sombrero de paja, lo que reforzaba la hipótesis de que ese señor no debía estar corriendo. Pero pronto se supo que era un corredor más y un gran atleta.A medida que se conocía su historia, y participaba de más carreras, comenzaron a calificarlo de héroe, cuando, en realidad, no es "nada súper". Paco es del campo, un hombre sencillo al que le hubiera encantado estudiar medicina, pero sólo tuvo acceso a estudios primarios. Sin embargo, es un voraz lector.Es en esa humildad que explica: "Yo soy igual que todos. Súper Paco no es una palabra correcta. Empezaron a llamarme así y no sé por qué. Súper Paco no existe", explicó el hombre en una entrevista a El Confidencial.Para Paco los 101 kilómetros se adaptan por completo a su forma de correr. "Lo fundamental es seguir el propio ritmo. Al no haber tiempo de corte, hay mucho tiempo para gestionar tú mismo la prueba, a diferencia de otras carreras de montaña en las que hay que mirar el reloj", explica.Sin poner excusas, Paco corre una vez a la semana alrededor de 40 kilómetros en las montañas entre Cártama, Almogía y Álora. ¡Y siempre de noche!, claro, llevando un celular por si ocurre alguna emergencia, según informó Clarín.En la mochila que lleva durante la carrera, no lleva ni barritas, ni geles, ni sales minerales, ni suplementos vitamínicos, pero si higos, pasas, almendras e incluso hasta un bocadillo de queso con aceite.La dieta de este superhéroe nada "súper", consiste en consumir pocas grasas y proteínas, si consume carne es de pollo. A su desayuno no le puede faltar su pan con aceite de oliva. Paco tiene una huerta con frutas, que son claves en su alimentación. No le gustan las pisas, pero si los fideos. Por la noche procura no saciarse, y no toma ni una gota de alcohol.El mejor regalo que le pudo hacer su familia cuando cumplió sus 80 años fue compartir entre todos una carrera. Recorrieron 26 kilómetros y de noche, como a él le gusta. Cuatro horas tardaron en hacer el recorrido, un camino que esencialmente se basaba en el trayecto mismo y no en la meta, en disfrutar de la vida junto a sus familiares y amigos haciendo lo que ama.