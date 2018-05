Jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares aumentan desde este viernes

La ANSES informó que a partir de este 1° de junio, más de 17,6 millones de personas recibirán un aumento del 5,69%: 7 millones son jubilaciones y pensiones, 1,5 millón, Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM) y más de 9,1 millones, asignaciones por hijo, en el marco de la Ley N° 27.426.En este sentido, el haber mínimo jubilatorio pasará de $7660,42 a $8096,30. La PUAM ascenderá de $6128,34 a $6477,04.En tanto, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementará de $1493 a $1578, favoreciendo en forma directa aproximadamente a 4 millones de niños en 2,2 millones de familias. La Asignación por Hijo con Discapacidad se elevará de $4869 a $5147.También aumentará el valor de la Ayuda Escolar Anual a $1322 por hijo, para asistir desde el Estado a los trabajadores formales, a quienes cobran la PUAM, la Prestación por Desempleo y la AUH.El Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, expresó al respecto que "con la nueva fórmula sabemos cómo se realiza el aumento, antes no estaba claro. Esta fórmula es confiable, transparente, no esconde ningún elemento y mucho menos la inflación. Nuestro trabajo es dejar un sistema jubilatorio sustentable en el tiempo y lo estamos logrando. Trabajamos todos los días en ese sentido y estamos convencidos de que los jubilados estarán mejor".Asimismo, agregó: "Este es el segundo aumento del año, habrá un tercero en septiembre y un cuarto en diciembre. Con la nueva metodología, estamos garantizando que los sectores más vulnerables no pierdan poder adquisitivo. Más de 17,6 millones de personas van a estar cobrando un aumento acumulado de 11,73% respecto del año pasado".Cabe destacar que con los haberes del mes de junio, todas las jubilaciones, pensiones y PNC incluirán el medio aguinaldo, dado que la ANSES lo abona durante el mes en curso. Esto significa, por ejemplo, que los jubilados que perciben un haber mínimo en junio cobrarán $12.445, 45 (jubilación mínima más medio aguinaldo).Los nuevos montos y los rangos de ingreso del grupo familiar para las AAFF para trabajadores formales, jubilados y pensionados quedarán conformados de la siguiente manera:El calendario se inicia el 1° de junio para titulares de Pensiones No Contributivas. Luego, el 5 del mes, comienzan a cobrar titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y el 8 de junio jubilados y pensionados (cuyos haberes no superen la suma de $9201), en todos los casos comienza para titulares cuyos documentos terminan en 0.Para conocer las fechas de cobro en junio, julio y agosto, los interesados deberán ingresar en www.anses.gob.ar , sección Accesos Rápidos, opción Calendario de pagos.Además, la información estará disponible tanto en las delegaciones de atención al público del organismo como en sus redes sociales: Facebook ( www.facebook.com/ansesgob ), Twitter (@ansesgob) y Flickr ( www.flickr.com/photos/ansesgob ).