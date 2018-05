Sors: "Vemos con esperanza y a la vez con preocupación" la Ley Justina

Este miércoles, en el Día Nacional de la Donación de Órganos, el Senado de la Nación dio media sanción a la denominada "Ley Justina", que establece que todos los ciudadanos mayores de edad sean donantes, a menos que manifiesten su voluntad de no serlo. Ahora la iniciativa debe ser debatida por Diputados para su sanción definitiva."Para quienes estamos desde hace muchos años en la procuración de órganos para trasplante,. Este proyecto pide que el que no se ha manifestado en contra, de manera formal, sea considerado donante y no tener que preguntarle a nadie más; aun cuando esa persona ni siquiera se lo haya planteado en vida", señaló Sors en diálogo con. Y agregó que si bien se ha hablado y se habla mucho sobre donación de órganos,Es por ello que entendió que de aprobarse la ley, "entre todos, sistema educativo, los mismos legisladores y medios de comunicación. En otros países lo han intentado de esta forma y a algunos no les ha ido tan bien.. El fallecido obviamente ya no tiene oportunidad de manifestarse y la familia en ese momento de dolor debe estar bien informada para llevar estos procesos de la mejor manera"."Apelamos a pensar un poco más fríamente, qué importancia tiene la presencia o no de un órgano cuando se ha perdido una persona, ya que nos queda su recuerdo. Lo ideal es saber qué pensaba esa persona porque entonces los familiares con total tranquilidad hacen lo que esa persona quería y se cumple la voluntad de la persona fallecida respecto de la donación", puntualizó Sors.En tal sentido, indicó que muchas familias ante el shock de perder a un ser querido no aceptan que se donen sus órganos y no hay que juzgarlos porque en la mayoría de los casos, se trata de muertes inesperadas, como accidentes, ACV hemorrágico o herida de bala; y más tarde, cuando la crisis pasa, se arrepienten. "Por eso hay que pensar en la donación más allá de aprobarse la ley o no. No sólo hay que mirarse como donante sino también en la posibilidad de estar en una lista de espera para un trasplante. Entre todos podemos hacer una comunidad más solidaria", remarcó.Haciendo un resumen, Sors opinó que. Esto a primera vista parece muy bueno, pero en el contexto de la familia que está perdiendo un ser querido, con estas muertes que son muy abruptas, hay que ver cómo va a impactar esta especie de obligación de donar cuando quizás una persona nunca se lo planteó o una familia nunca dialogó del tema. De ser aprobado vamos a tener que hacer una fuerte tarea de educación, concientización y reflexión para evitar que el objetivo de que haya más donantes no se vea empañado por situaciones de dolor de la familia".Finalmente, Sors señaló que será fundamental la formación y capacitación de aquellos profesionales "que están junto a la familia en el momento más difícil ya que en el instante en que pierden un ser querido hay que ofrecerle la oportunidad de ayudar a otros, cosa que para la familia con el tiempo va a ser muy bueno y ayudará al duelo, pero en ese momento, a veces no se está preparado".En lo que va del año en Entre Ríos se han realizado nueve donaciones multiorgánicas (órganos y tejidos); mientras que entre 250 y 280 personas se encuentran en lista de espera para un trasplante.