Por qué un inquilino debe pagar hasta $20.000 para acceder a un departamento

Economía Incertidumbre en el mercado inmobiliario por la inestabilidad cambiaria

"Losse están moviendo con normalidad, y los precios, en definitiva, son regulados por lo que los inquilinos pueden pagar de acuerdo a su presupuesto; eso hace que", indicó a, el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, José María Armándola."Debido a que los precios no se negocian mes a mes, esta turbulencia económica no los afecta en forma directa", reafirmó ante el programa, al argumentar que los contratos de alquiler se firman por un año, cuando antes se hacían por dos., éste reveló que oscilan entre los 5 a 8 mil pesos por mes, porque, según aclaró, ese monto depende de la ubicación, el estado del inmueble y los servicios con los que cuenta el edificio.Mientas que una casa de tres dormitorios con todos los servicios ronda los 10 y 12 mil pesos mensuales; pero una casa lujosa puede llegar hasta tres veces más, también dependiendo de su ubicación.Durante la entrevista, allegaron varias consultas de parte de los televidentes, quienes interrogaron el"Hay que tener en cuenta, el primer mes de alquiler, el sellado del contrato (que implica un porcentaje del alquiler), y los honorarios del corredor (el 5% más IVA)", explicó Armándola."Son 7.000 por el primer mes de alquiler, más el sellado del contrato que son unos 3.500 y el 5% del total del contrato, unos 8.500, si es correcto que asciende a 19.000 pesos, pero normalmente al inquilino se le da una facilidad para pagar", expuso.Si bien Armándola reconoció que "poner 20.000 puede ser mucha plata", argumentó que esto"Para el propietario del inmueble, tener un capital de dos millones de pesos para recibir $7.000, menos el 6% de Ingresos Brutos y si el propietario tiene varios, probablemente tenga que pagar Ganancias el 35%.... El problema es la, porque gastamos más de lo que recaudamos", sostuvo Armándola.Al plantearle al presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios si la ley que rige en provincia de Buenos Airespueda llegar a ser tratada en Entre Ríos, éste comentó que han mantenido reuniones con los impulsores de esa iniciativa, a quienes se les explicó que "acá todo funciona bien y sin abusos"."En Capital Federal, los inquilinos pagaban gastos por excesos en honorarios, y el reclamo era correcto; cosa que acá no ocurre", argumentó.Finalmente, para responder a la pregunta de los televidentes, quienes plantearon, Armándola aclaró que es "porque se trata de un servicio profesional, no manejamos mercadería de consumo masivo".