Mujer se desmayó, aplastó a su beba de dos meses y la nena murió por asfixia

Un extraño y fatal accidente enlutó a una familia en Hernando, Córdoba. Una mujer se desmayó y -según contó- aplastó a su beba de dos meses, quien murió como consecuencia del golpe.

Cuando el padre llegó a la casa se encontró con su esposa, de 34 años, descompuesta y su nena sin signos vitales. Aunque trasladó de emergencia a la beba al hospital de la zona, no pudieron reanimarla.



La Justicia investiga el caso, aunque en principio, el fiscal de Río Tercero, Alejandro Carballo, planteó que sería un lamentable "accidente", luego de que la autopsia determinara que la muerte de la criatura fue por asfixia y que no había indicios de violencia en el cuerpo.

Explicó que con las pruebas recolectadas no asoma otra causa. También se realizó un allanamiento y peritajes en la casa sin que ninguna prueba demostrara la existencia de violencia. La pareja realizó diferentes tratamientos porque no podían tener hijos y la nena era la primera.



La Justicia ordenó la inmediata atención psicológica y psiquiátrica a la madre de la beba, según confió un investigador del caso.

La causa del desmayo de la madre no tendría incidencia, porque la situación no varía, al concluir que se trata de un hecho accidental, según mencionó una fuente judicial.

El triste episodio también conmovió a toda la población de Hernando.