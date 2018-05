Con 74 años, vende mandiocas para mantener a hijo adoptivo y alimentar a chicos

"No sabe de lo que se perdió"

Vivencias

La perseverancia es un esfuerzo continuo, supone alcanzar lo que se propone y buscar soluciones a las dificultades que puedan surgir, un valor fundamental en la vida para obtener un resultado concreto.Con perseverancia se obtiene la fortaleza y esto nos permite no dejarnos llevar por lo fácil y lo cómodo. El diariode Formosa relata las vivencias deMiguela Bernal tiene 74 años. Nació el 7 de enero de 1945 en La Picadita, una localidad formoseña que está ubicada entre Loma Senés, Villafañe y Pirané. "Queda en el medio del monte", graficó la mujer.Su madre se llamaba Guillermina Ramírez y su padre, Carlos Bernal. Fue el primer poblador y quien le otorgó el nombre "La Picadita" a la localidad, que en la actualidad fue rebautizada como Benjamín Victorica.Fue instantáneo, ni bien mencionó esa situación se le inundaron los ojos de lágrimas a Doña Miguela. Le duele pensar que ya sea por cuestiones políticas o religiosas cambiaron el nombre que su padre le dio esa tierra virgen. "Le pusieron el de un sacerdote que ni sabemos si es de ahí ni qué hizo, hace mucho que no puedo ir porque queda a 20 kilómetros desde la ruta y hay que ingresar caminando pero me da tristeza que se olviden de papá", contó., asegura.Durante su juventud trabajó 36 años en la administración pública y. "Siempre estoy dispuesta a brindarme a quienes lo necesitan, siento satisfacción al hacer algo por otros. Muchas veces no es fácil y hay que juntar bastante dinero, por eso salgo a vender y con la edad que tengo puedo decir que", expresó.. La mujer le pidió a Doña Miguela que lo cuide un momento, que iba a buscar un médico porque había salido "defectuoso"."Esa mujer no sabe el hijo que se perdió, es una maravilla de persona, es mi compañero inseparable y lo mejor que me pasó en la vida", resaltó.Hoy es un joven voluntarioso y trabajador, que vende mandiocas junto a su madre y hace todo el esfuerzo para acarrear las pesadas bolsas y alivianar la carga de Doña Miguela. Se llama Juan Carlos Molina y tiene 20 años. Dijo con dificultad en el habla pero con toda la firmeza posible:Además tiene dos nietos viviendo con ella. "Los padres no pudieron tenerlos y se fijaron en mí. Yo no puedo dejar que salgan por la calle, entonces tengo que aguantarme hasta que ellos recapaciten y se den cuenta si hacen bien o mal. Si no alcanzo a vivir para que ellos me agradezcan aunque sea en mi sepultura lo van a hacer", dijo.Doña Miguela tuvo que salir a flote ante diversas situaciones difíciles. Primero lo hizo luego de su separación, de la cual no se arrepiente, sino que asegura: "Otra de las situaciones difíciles que le tocó atravesar fueque estaba en el barrio Eva Perón de Formosa. "Cuando uno de mis hijos, que ya estaba grande, casado y con hijos, se enfermó grave lo llevé a Buenos Aires para que se opere. Tardó un tiempo en estar mejor pero cuando llegó a Formosa resulta que su mujer ya se había juntado con otro hombre, en su propia casa. Entonces para que él tuviera un techo donde poder reclamar la visita de sus hijos le di mi casa. Me fui a vivir al San Isidro y de a poco hice mi casita de nuevo", contó.Lo más reciente que le pasó fue cuando, dice el dicho. Ella lo aplicó.Cada semana su hermano le lleva mandioca y ella vende en la ruta."Ahora con el frío estoy preparando locro, una parte vendo y lo otro es para que coman los chicos. Hay mucha necesidad en el barrio y algo que me duele mucho es ver a los chicos pasar hambre", expresó."Tengo vecinos con 10 o 12 chicos, donde los padres no existen, hay mucha necesidad y situaciones tristes que pasan los niños y ante eso hay que hacer algo, yo elijo darles de comer siempre que puedo, pero así más personas podrían ayudar de alguna manera", invitó.También reflexionó sobre la necesidad de ser más solidarios con el otro. "Son cosas en las cuales la gente tiene que ayudar, no importa la cara de la persona. Muchas veces dicen 'no, esos chicos son así', no tienen que ver los defectos cuando hay una necesidad presente. ¿Quién soy yo para juzgar?", dijo.Consideró que en la actualidad "hay necesidad porque no hay trabajo, eso lo veo con mis hijos que son albañiles, cuenta mucho ganar la moneda hoy en día y con la inflación no dura nada".