Ex juez defendió las medidas dispuestas por Carlos Rossi

El 7 de diciembre del año pasado el Jurado de Enjuiciamiento resolvió abrir una causa contra el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi. Ya que el magistrado tiene siete denuncias por mal desempeño y falta de idoneidad, que responden a una decisión: el 1º de julio de 2016 otorgó la libertad condicional a Sebastián Wagner, hasta entonces preso en la UP Nº 9 de la Granja Penal Colonia El Potrero, de Gualeguaychú. Allí cumplía 9 años de prisión por violación, que lo condenaban a dejar el penal recién el 16 de julio pasado.



Nueve meses después de quedar en libertad, el 1° de abril del año pasado, Wagner asesinó a la joven Micaela García, en Gualeguay. Por lo que fue condenado a prisión perpetua por "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio". En tanto que se jefe, Néstor Pavón, fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, y el hijastro de Wagner, Gabriel Otero, fue absuelto. "Rossi cumplió con la normativa vigente" García Jurado se refirió también al proceso de jury al que está siendo sometido Rossi. "La Condena significa el cumplimiento de una pena, en prisión o en libertad. Cuando está en prisión hay un sistema progresivo de cumplimiento y el objetivo es la reinserción social. Para que cuando salga en libertad, lo haga en las mejores condiciones posibles", expresó García Jurado. Y continuó: al interno "se lo observa, se lo diagnostica, se lo somete a prueba y están las salidas transitorias. Después viene la libertad condicional, siempre que no tenga condenas anteriores. Ésta se da a los dos tercios del cumplimiento de la condena", explicó el titular del Centro de Estudios Penales y sociales (Cepes).



"El juez (Carlos) Rossi cumplió totalmente con la normativa vigente. Hay que leer la resolución del Juez", aseguró en este sentido. Y consideró que "sería arbitrario que se lo sancione a Rossi en el jury, porque cumplió con todas las disposiciones de la Sala Penal del Superior Tribunal".



En el caso de Sebastián Wagner "tendríamos que investigar qué hizo la Justicia anteriormente", disparó García Jurado y cuestionó el hecho que comprobada la primera violación se le haya dado nueve años de prisión. "Hubo un fiscal de Concepción del Uruguay que salió a pegarle al Juez Rossi, ese fue el fiscal de Cámara que arregló el juicio abreviado por el hecho anterior", cuestionó.



"El juez Rossi le da la salida transitoria conforme al dictamen, no vinculantes, del equipo interdisciplinario penitenciario y al del equipo interdisciplinario de su propio juzgado. Durante más de un año este señor (Sebastián Wagner) no cometió ningún delito en esas salidas", argumentó, en línea con la posición de Rossi y de algunos integrantes del jurado de enjuiciamiento.



Cuando Wagner cumplió los dos tercios de la pena los equipos interdisciplinarios se opusieron a la salida, pero "el juez Rossi dice que son ilógicos esos fundamentos, porque si le dieron autorización a las salidas transitorias y no realizó ningún delito durante un año y medio, es ilógico decir que no a la libertad condicional", argumentó el exjuez de la ciudad. Quien, además, sentó su posición en la necesidad de "hablar con la verdad" y "no con lo que la gente quiere escuchar". (Fuente: El Día)