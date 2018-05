Maestra hizo bajar pantalones a los alumnos porque sintió olor feo en el aula

Una fuerte polémica tuvo lugar en Neuquén, en donde una maestra les bajó el pantalón a todos sus alumnos de 3º grado, porque sentía olor a caca y ninguno confesaba quien había sido.



El hecho que causó indignación en los padres que ya denunciaron el hecho, fue dado a conocer a través de un email enviado por las autoridades del Colegio Sagrado Corazón a los tutores, que luego lo comentaron por WhatsApp.



"Familias: En el día de la fecha, en dos oportunidades durante la tarde, alguno de los alumnos de 3°A se hizo caca encima de su ropa. Como después de interrogar a todo el grupo, ninguno reveló la necesidad de hacer caca, es que, le solicitamos en el baño, que bajen sus pantalones para poder observar las piernas y detectar quién estaba sucio. Les pido por favor hablen en casa de la importancia de ir al baño para evitar este tipo de accidentes", decía el texto.



Uno de los padres relató que su hija no sabe quién se hizo caca, pero que no tomó a mal el hecho de que le hayan bajado el pantalón.



"Mi hija me contó lo ocurrido cuando salió del colegio, pero ella no sintió que estuviese mal que alguien le pida que se baje los pantalones para eso. Siempre le inculco que nadie debe ver ni tocar sus partes íntimas, que nadie puede bajarle los pantalones. Y en su colegio se lo hicieron", comentó indignado mientras recordaba que el año pasado a su nene le agarró infección urinaria porque no le permiten salir en horas de clase.



Según contó el padre, la maestra consultó quién había sido y como nadie respondió, les tapó los ojos a todos los niños pero tampoco se hizo cargo ninguno. Entonces, llevaron uno a uno al baño para que se bajaran los pantalones y revisar si alguno estaba sucio. La docente del aula junto con la portera estuvo a cargo de la inspección.



Muchos de los padres se expresaron contra la medida de la docente cuando fueron a retirar a sus hijos, mientras que otros denunciaron el hecho en el Consejo Provincial de Educación.