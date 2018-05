Mejora el estado de salud de la funcionaria de Concordia accidentada en Ruta 14

Policiales Hospitalizaron a tres mujeres tras un vuelco en la Ruta 14

Tres empleadas municipales de Concordia protagonizaron un violento vuelco con el auto en el que se trasladaban, este martes por la mañana sobre kilómetro 86 de la Ruta Nacional 14, cuando regresaban de participar como disertantes en el debate por la despenalización del aborto que se da en el Congreso Nacional de la Nación, en Buenos Aires.Se trata de Jazmín Miño (21), Noelia Díaz (26) y Ligia Würfel (55)., las dos jóvenes ya fueron dadas de alta a causa de las heridas leves que sufrieron tras el accidente, pero la mujer permanecía internada en el hospital Centenario de Gualeguaychú en la Unidad de Terapia Intensiva.Würfel sufrió una fisura en el pulmón y traumatismo de cráneo. En la noche del martes, su cuadro había mejorado gradualmente y ya no correría peligro. Incluso pudo comunicarse con sus familiares, a través de audios, contando que esperaba mejorarse pronto.El panorama alentador fue confirmado por el propio círculo familiar de la funcionaria a este medio.Sobre el accidente, Miño había contado que cuando transitaban por la ruta, "de la nada, el auto se desvió hacia la derecha, entonces Ligia trató de retomar el camino y no, ya ahí empezamos a salir y dimos cinco vueltas. Cuando quisimos acordar el auto estaba con las ruedas para arriba".Sobre el auxilio recibido señaló que "primero salí intentando romper el vidrio con el codo hasta que pude abrir la puerta, me saqué el cinturón y corrí hacia la ruta pidiendo ayuda, empecé a gritar que por favor que paren. Pasaron como 5 autos y ninguno paró".Al volver al lugar donde estaba el auto "sale Noellia, le sacamos el cinturón a Ligia porque se estaba asfixiando. Ella tenía el brazo trabado debajo del auto, justo paran dos autos y nos ayudan a levantar un poco el auto para sacarle el brazo a Ligia que estaba debajo del auto", relató.En cuanto a las medidas de seguridad del automóvil, la joven manifestó que "íbamos las tres con cinturón de seguridad y gracias a eso estamos las tres vivas".