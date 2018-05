La beba que recibió parte del hígado de su futuro tío adoptivo fue dada de alta

Desde 1997, cada 30 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Y vaya uno a saber si fue por la casualidad o por el destino que una de esas noticias buenas, lindas y esperadas sea informada hoy: luego de meses internada en el Hospital de Niños de Buenos Aires, ayer le dieron de alta a Jennifer, la nena que gracias a un amparo de la Justicia recibió parte del hígado de su futuro tío adoptivo, fue dada de alta y ya está de nuevo en su casa en Ceibas.



Jennifer Agustina, que en junio cumplirá dos años, pudo ser trasplantada el 28 de febrero último en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, y aunque de la operación salió sin ninguna complicación y comenzó en terapia intensiva la etapa de recuperación, al poco tiempo comenzó a mostrar síntomas de desmejoría debido a una perforación intestinal que la obligó volver al quirófano.



Desde ese día, la salud de Jennifer tuvo muchos vaivenes y transitó por muchos estados, inclusive tuvo que ser sometida a una colostomía transitoria que aún hoy, dada de alta, aún debe seguir manteniendo hasta que su recuperación intestinal sea definitiva.



La historia de Jennifer se conoció a mediados de enero, cuando el Juzgado de Villa Paranacito a cargo del juez Agustín Weimberg había autorizado a una persona a donar en vida parte de su hígado a una beba que su hermano quiere adoptar, lo que conformó uno de los primeros casos en el país donde alguien vivo dona un órgano a una persona no consanguínea y que aún, judicialmente hablando, tampoco tiene un parentesco adoptivo.



Juan Miguel Gorosito y Nadia Maldonado, una pareja de Ceibas, tienen a Jennifer desde el día que nació, cuando su madre la abandonó. Al poco tiempo, la nena fue diagnosticada con atresia de vía biliar extrahepática, y la única salvación fue el trasplante de hígado.



Pero ahora, con el alta médica, comienza una nueva etapa en la vida de Jennifer, y el hecho de que el órgano no haya mostrado señales de rechazos a pesar de todas las complicaciones es la noticia que todos estaban esperando.



Ahora, Juan Miguel y Nadia seguirán con los trámites de adopción para que la nena sea su hija, algo que la Ley aún no reconoce. Sin embargo, tanto Jennifer como sus padres, tíos y primos saben bien que, sin importar lo que diga un papel, ya son familia, y seguirán juntos en las buenas como lo estuvieron en las malas. (El Día)