Ponen énfasis en el control para evitar la venta de medicamentos en quioscos

El consumo de medicamentos de venta libre y su creciente demanda genera preocupación. Al respecto, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, Emilio Irigoiti, señaló aque hay una ley provincial que indica que "los medicamentos y demás elementos que hacen a la salud, como suplementos nutricionales se venden solamente en farmacias". Esta norma "es importante sanitariamente porque asegura la legitimidad, porque el medicamento desde que se empieza a fabricar la droga, hasta que llega al paciente, va de farmacéutico a farmacéutico. Esto asegura que no esté vencido ni adulterado, además de otras cosas que el profesional puede advertir".Asimismo, resaltó se evita la "automedicación, ya que si se va a buscar un medicamento a la farmacia hay alguien que controla y sabe. Si vas al quiosco suponés que es una mercancía inocua. Y ningún medicamento es inocuo, sino que siempre tiene un efecto colateral".Por su parte, la integrante del Colegio, Adriana Di Giusto, explicó que "los farmacéuticos nos hicimos cargo de acercarnos a los municipios para que la ley pueda cumplirse, mediante inspecciones en quioscos, despensas o drugstore".En la ciudad de Paraná "se realizaron capacitaciones y al quiosquero se le entrega una copia de la ley y se deja una oblea" que dice: "En este lugar está prohibida la venta de medicamento".Hay recorridos de inspecciones periódicas que se realizan desde 2009, en los cuales lo funcionarios municipales van acompañados de farmacéuticos. El año pasado se inspeccionaron 132 locales. "Lo que se pretende es concientizar", enfatizó Di Giusto.Subrayó que la población debe entender que el medicamento "no es una mercancía más. En el barrio siempre hay una farmacia, con un profesional controlado por la Secretaría de Salud Pública".Por otra parte, puso de relieve que el Colegio de Farmacéuticos "contrata una empresa que recolecta los medicamentos vencidos y se eliminan de manera adecuada. No van a la basura".Admitió que "nos encontramos con quioscos que desconocían la ley. En el casco céntrico ya todos lo tienen internalizado. Es una cuestión de seguir trabajando y sumando esfuerzos. No hay reticencia. Creo que todos entendemos que es para un bien común", manifestó.Asimismo, acotó que "trabajamos de manera sostenida en este aspecto, en lo particular en lo que hace a la docencia. Lo hacemos en la escuela, mediante talleres en quinto grado, porque los psicopedagogos entienden que esa es la edad en la cual el alumno puede entender las características del medicamento, que no es una golosina, que los prescribe un médico y que los pueden adquirir sólo en farmacias"."En un tiempo creemos que podremos tener adultos responsables", subrayó Di GiustoSobre este tema, Irigoiti resaltó que la demanda de las escuelas pidiendo estas charlas "entusiasma".Interrogado sobre los remedios más consumidos, señaló que "aumenta mucho el consumo de psicotrópicos. Hay falta de control en los antibióticos". Remarcó que el farmacéutico recomienda ir al médico. Incluso destacó la importancia de ser cliente de una farmacia, porque esto permite que el profesional tenga un seguimiento, dado que siempre "se está alerta".Finalmente, comentó que "tratamos de pregonar que las farmacias dejan de lado los rubros que no son sanitarios y de a poco lo estamos logrando".