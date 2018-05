Confirmaron 17 casos de Gripe A en un grado de una escuela de San Luis

Un total de 17 casos de gripe A fueron confirmados en el tercer grado del Centro Educativo Nº 8 "Maestras Lucio Lucero" de San Luis, y dos niños están internados porque "tenían patologías de base que complicaron los cuadros", informó Rodrigo Verdugo, jefe del programa de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia.

"Se trata de los 15 alumnos que no asistieron a la escuela el lunes pasado, más otros dos casos que en el transcurso de la investigación epidemiológica pudimos detectar", afirmó el funcionario a Télam.

Esos dos últimos casos se suman así a los 15 detectados el 21 de mayo último en ese establecimiento educativo, recordó Verdugo, quien detalló que "presentaban neumonía y asma".

Sobre las denuncias de padres que se quejaron porque sus hijos habían sido enviados de nuevo a sus hogares luego de ser examinados, el funcionario explicó que "el protocolo es así".

"Se evalúa el caso para determinar si la enfermedad es causada por un virus o una bacteria. Si es viral se recetan antitérmicos y reposo en el hogar, siempre que la gravedad no sea mucha", aclaró.

Consultado sobre el cierre de la escuela, el funcionario apuntó que "hoy no se abrió sobre todo por la preocupación de los padres", pero que "no es una medida que se vaya a seguir utilizando".

Finalmente recomendó a quienes pertenezcan a grupos de riesgo (menores de dos años y mayores de 65, embarazadas, personal de la salud y personas con enfermedades cardíacas, respiratorias, diabetes u obesidad) que se apliquen la vacuna.

"También pedimos a docentes y alumnos mantener la ropa escolar limpia, ya que el algodón puede portar el virus por más de 24 horas", completó.