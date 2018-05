Lanzaron una calculadora "online" para estimar el ahorro con lámparas Led

El Ministerio de Producción de la Nación lanzó una calculadora online para estimar el ahorro de energía mediante la utilización de lámparas Led.La herramienta que anunció este lunes el presidente Mauricio Macri sirve para hacer el cálculo de cuánto se puede ahorrar el usuario incorporando la nueva tecnología, dependiendo del barrio, la cantidad de focos a cambiar y las horas de consumo.Cabe recordar que el mandatario habló sobre el proyecto que impulsa la oposición para retrotraer el precio de las tarifas de servicios públicos y en ese marco, hizo un llamado a los senadores opositores a "que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner".Sostuvo, además, que confía que "van a actuar de manera racional, porque la etapa del despilfarro se terminó". "Por eso, le pido a los senadores y gobernadores peronistas, que sean responsables con el futuro de los argentinos y que no voten una ley inconstitucional", sostuvo el jefe de Estado en el mensaje grabado junto al ministro de la Producción, Francisco Cabrera.Al iniciar su discurso, el mandatario dijo saber "lo que pesa una actualización de tarifas en el bolsillo" de la gente, y aseguró que "si hubiera existido otro camino" lo hubiera tomado, aunque remarcó que "no hay otro" sendero, luego de que, durante años, se "hizo creer que los subsidios a la energía eran gratis, lo cual es mentira, porque los pagamos todos con más inflación y con deuda".