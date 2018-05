Consejos sanitarios para quienes viajen al Mundial de Rusia

Cuando los argentinos lleguen a Rusia para disfrutar del Mundial, ni en el aeropuerto ni en los estadios les preguntarán si tuvieron en cuenta alguna medida de prevención durante la preparación del viaje. No les exigirán tener el carnet de vacunación al día ni otros cuidados, más allá de la entrada y el FAN ID obligatorio para ir a la cancha.



Pero las autoridades sanitarias nacionales e internacionales están dando algunas recomendaciones para prevenir la reintroducción o el aumento de enfermedades. Un virus o una bacteria se traslada entre países con la misma rapidez que lo hacen los viajeros. Y se estima que durante el Mundial se sumen entre 17.000 y 18.000 turistas argentinos al movimiento habitual de viajeros a ese país.



"Después del Mundial de Sudáfrica, en 2010, hubo un brote de 17 casos de sarampión en el país. No repitamos la historia", indicó Mirta Magariños, consultora en Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Argentina. "Hay que recordar que el viaje es para disfrutar y estar bien. Como a nadie se le ocurriría viajar sin pasaje, pasaporte y visa cuando es necesario, la vacunación y las medidas de prevención deben ser parte de los preparativos", agregó.



Y el riesgo de que la historia se repita no es para nada bajo si se tiene en cuenta que hay brotes de sarampión, una infección viral altamente contagiosa a través de las secreciones respiratorias (al toser, hablar o estornudar), en países como Italia, Ucrania, Rumania, China, India, Nigeria, Indonesia y Rusia, donde se notificaron 700 casos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó también que el año pasado se cuadruplicaron los casos en Europa.



El antecedente de Sudáfrica

El Ministerio de Salud de la Nación difundió esta semana sus recomendaciones para los argentinos que viajen al Mundial: "Si bien contar con la vacuna no es un requisito que se solicita para ingresar a Rusia, es fundamental para que el virus no vuelva a circular en la Argentina y así poder proteger a las personas que no pueden recibirla".



A través de un comunicado, el ministerio precisó que en el país "no se registran casos autóctonos desde el año 2000" y atribuyó a "la alta circulación del virus en otras regiones" los casos importados.



"El mayor brote fue en el año 2010, luego del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, con 17 casos diagnosticados -se recordó-. Dada la circulación del virus en Europa y la asistencia de personas de distintos países al campeonato, la vacuna es la principal medida de protección".



Magariños aconsejó que las personas que se estén preparando para viajar a Rusia controlen si tienen la vacuna anti sarampión al día. Los que nacieron antes de 1965 no necesitan vacunarse porque "estuvieron expuestos al virus, hayan o no enfermado y, en general, tienen defensas contra la enfermedad", precisó la especialista, que también sugirió prestar atención a la inmunización contra la difteria, el tétanos y la hepatitis B, además de la gripe.



Diez días antes

¿Cuántos días antes del viaje hay que vacunarse? Por lo menos diez días antes para que se desarrolle la protección. Los chicos de entre 12 meses y cuatro años tienen que recibir una dosis de la triple viral (sarampión, rubeola y paperas), mientras que el resto de los chicos (mayores de cinco años), los adolescentes y los adultos tienen que tener dos dosis de la doble o triple viral.



"Si en Rusia aparecen síntomas como fiebre, erupción cutánea, malestar generalizado o catarro, hay que consultar de inmediato en un hospital. En ese caso, también hay que evitar lugares concurridos. Si al volver al país aparecen estos síntomas, hay que concurrir al médico y evitar deambular".



Las autoridades sanitarias nacionales también aconsejan "evaluar seriamente el riesgo de viajar con chicos de entre seis y 11 meses inclusive, y consultar a un especialista en medicina del viajero por la alta circulación del virus en el mundo".



Otros consejos

De hecho, la Comisión de Deportes de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero (Slamvi) difundió un listado de consejos para los viajeros al Mundial.



- Consumir agua y alimentos seguros para prevenir la diarrea del viajero.



- No ingerir productos que se ofrecen fuera de los comercios.



- Evitar la picadura de insectos mediante el uso de ropa y calzado adecuados, además de repelentes.



- Usar protector solar con FPS acorde con la edad, la exposición y el tipo de piel, además de la hidratación suficiente.



- Prevenir las infecciones de transmisión sexual con el uso de preservativos en todo tipo de relación sexual.



- Evitar las inyecciones de sustancias sin indicación médica, los tatuajes y el piercing.



- Preparar la medicación habitual con dosis suficientes para todo el viaje y no olvidar llevar la indicación médica: lo mejor es dividir los medicamentos entre el equipaje de mano y la valija a despachar. Rusia solicita la prescripción médica (con nombre genérico) para ingresar fármacos.



- Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, en especial antes y después de usar sanitarios y de manipular e ingerir alimentos.



- Respetar las normas de seguridad vial.



- No viajar con síntomas o signos de enfermedad aguda.