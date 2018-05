Todo por sus hijos: dos historias gemelas sobre la donación de órganos

Todos los 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. La fecha fue establecida por el Incucai en homenaje al nacimiento, en 1997, del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público de Argentina.



Por eso, el miércoles que viene no va a ser un día más, ni para Belkis Escalante ni para María Colombatto. Será la primera vez que vivirán ese día desde el lugar de quien fue protagonista de un trasplante. Y no de cualquier trasplante: las dos eligieron donar uno de sus riñones a sus hijos.



Después de siete años de tratamiento, Belikis le donó el órgano al pequeño Rufino. Afortunadamente el trasplante y la recuperación fueron mejores de lo esperado para ambos y hoy ya disfrutan de una nueva vida. La historia de María y Pilar, su hija de 16 años, es lamativamente similar y, afortunadamente, también tiene final feliz.



"A los 5 años, mi hija tuvo Síndrome Urémico Hemolítico. A partir de ese momento nos atendimos en el Hospital Italiano, donde sinceramente le salvaron la vida. No necesitó diálisis durante más de diez años, pero el riñón comenzó desmejorar y fue necesario el trasplante", relató María.



"La realidad es que tanto el papá como sus hermanos querían ser donantes. Pero no, consideré que tenía que ser yo, mis otros hijos tienen recién 22, 24 y 25 años, y yo soy seis años menor que mi esposo. Además, tengo el mismo grupo sanguíneo que Pilar. Así que fui yo, y después de pasar por un montón de exámenes, llegó el día", relató.



El trasplante fue todo un éxito y a los pocos días ambas estaban disfrutando de su nueva vida. Pero, varios meses después, María conoció la historia de Rufino y al instante se puso en contacto con Belkis, su mamá.



Las coincidencias son realmente llamativas. El amor de madre movilizó a una y otra a ser donantes. Ambas salieron caminando del Hospital Italiano a las 48 horas de la operación, y sus hijos permanecieron ocho días internados. En los dos casos los médicos remarcaron la gran evolución de los pacientes y, la coincidencia más rara, el primer trasplante fue el 19 de octubre del año pasado y el segundo el 19 de abril último. Seis meses exactos separaron uno de otro. Pero el amor de madre unió estas historias, hasta hace algunos días desconocidas por ambas familias.



"Nosotras somos dos bendecidas, en eso coincidimos con Belkis. Pasa muchas veces que aunque lo deseen los papás no pueden ser donantes debido a un montón de circunstancias, pero a nosotros no nos pasó y pudimos serlo. Ese momento lo viví con una felicidad enorme, difícil de comparar", aseguró María.



Por esos días, en los que ella, Pilar y toda la familia estaban más en el Italiano que en su casa, se difundía una campaña nacional para conseguir un corazón para Justina Lo Cane, la niña que finalmente falleció esperándolo. "Ver a esa mamá desgarrada fue muy doloroso. Ella seguramente se hubiese sacado el corazón para dárselo a su hija, pero no se puede. ¿Cómo no me voy a sentir una bendecida?", insistió la mamá de Pilar.



Belkis, en tanto, que por esta vez le cedió el protagonismo a la otra mamá donante, remarcó la importancia del "acompañamiento a las personas que atraviesan este tipo de situaciones".



"El acompañamiento de la familia, de los amigos, pero también de esas personas que están lejos y te mandan un mensaje. De los muchos que no conocés, pero igualmente te abrazan a la distancia y te desean lo mejor. Todo eso te hace sentir contenido. Nosotros estamos muy agradecidos con la gente, realmente fue impresionante lo que nos hicieron sentir. Y eso, más allá del gran trabajo de los médicos, es importantísimo", consideró la mamá de Rufino. (Fuente: El Día)