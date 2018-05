Nena de 11 años está embarazada tras ser violada por su padrastro en Mendoza

La historia de una nena de 11 años embarazada de 4 meses tras ser violada por su padrastro conmociona a Mendoza. YEsta decisión -que según fuentes oficiales fue tomada por su familia- no logró acallar una fuerte campaña en reclamo de que el gobernador Cornejo cumpla con lo pedido por la Corte Suprema de la Nación en un fallo de 2012. Las protestas se plasmarán este lunes en una marcha a la Casa de Gobierno local."He recibido en la escuela a cinco niños que están a cargo de su abuela. La mamá está presa porque a la nena de 11 años, que va a sexto grado, fue violada por el novio de su mamá y en estos momentos está con un embarazo de cuatro meses", relata la maestra en el audio de Whatsapp. Y describe la situación de pobreza y desamparo: "Los chicos -de 1, 6, 8, 11 y 12 años- no tienen cuadernos, ni ropa, ni bombachitas, ni cartucheras, ni zapatillas, ni nada".El caso está investigado por la Justicia penal y en la asistencia de la nena y sus hermanos intervino la OAL (el organismo administrativo en temas la niñez) y la comuna de Junín, donde residen ahora los hermanitos al cuidado de sus abuelos, que habrían decidido no avanzar el pedido judicial para el aborto. "La nena va a continuar con su embarazo", explicaron fuentes del Ministerio de Salud local aMendoza nunca aplicó el protocolo nacional de aborto no punible. Y a través de las redes sociales ha comenzado una campaña para exigir al gobernador radical Alfredo Cornejo que cumpla con el fallo de la Corte Suprema, que en 2012 pidió a las provincias que regulen esta práctica y especificó que una mujer violada puede solicitar el aborto con la sola expresión de su decisión informada a los médicos. Del mismo modo debe actuarse, si el embarazo pone en peligro la vida o salud materna.Aún así el gobierno de Mendoza no parece dispuesto a adherir al protocolo hasta la modificación de leyes penales que ha propuesto se discutan en la Legislatura y que contempla los casos de abortos no punibles. El 26 de febrero, la ministra de Salud mendocina Elizabeth Crescitelli confirmó en una entrevista con la radio Mdz que, tras hablarlo con el gobernador Cornejo, la provincia no adherirá a esta guía ni tampoco redactará un protocolo propio para la práctica del aborto no punible. "Creo que enfocarse en la discusión de un protocolo no es el centro del problema. Nosotros, de hecho, damos discusión y resolvemos los problemas del hospital público dentro de lo que es legal, por lo tanto no creo que tengamos que seguir discutiendo de este tema. Vamos a dejar esto (el protocolo de aborto no punible) para ver qué sucede con la reforma del Código Penal y con la nueva ley sobre legalización del aborto que se pretende discutir", planteó la ministra. Y recordó que en 2012 se intentó avanzar en la Legislatura mendocina con una ley para adherir al aborto no punible, pero quedó congelada en senadores.La respuesta no parece satisfacer a los grupos que apoyan la despenalización del aborto y legalización, que discute el Congreso. Este lunes por la tarde, durante una movilización por un nuevo pañuelazo federal a favor de la legalización de la interrupción del embarazo, habrá una convocatoria frente a la Casa de Gobierno de Mendoza. Allí se exigirá al gobierno aliado de Cambiemos que adhiera al protocolo del mismo modo que acaban de hacerlo en Salta.