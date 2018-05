Ofrecen 80 mil pesos de sueldo pero cuesta conseguir médicos en Río Negro

La escasez de personal médico en Río Negro impulsó al ministerio de Salud a ofrecer sueldos cercanos a los 80 mil pesos para cubrir vacantes en zonas despobladas de la provincia. La dependencia rionegrina acaba de sacar un comunicado en búsqueda de personal destinado a esas áreas. Las autoridades subrayan que la mensualidad rondará los 77 mil pesos de bolsillo, que incluyen un "plus por desarraigo" y guardias semanales.A pesar de la atractiva cifra, las postulaciones de los profesionales, provenientes de la propia región como de otras partes del país, no abundan. A principios de este año, el hospital de Sierra Colorada, ubicado en la Línea Sur de la provincia, ofrecía 77 mil pesos de salario mensual más una vivienda a quienes estuvieran dispuestos a trabajar en la institución y radicarse en la zona. Solo dos médicas presentaron sus antecedentes.Según le explicaron fuentes del sector a Clarín, en la actualidad los médicos que trabajan en las ciudades más pobladas de Río Negro como Cipolletti y General Roca obtienen un salario de 40 mil pesos de bolsillo por dedicación total. Además, pueden cubrir guardias que se pagan 4.400 pesos los días hábiles y 6.800 pesos los sábados, domingos y feriados. De esta manera la retribución subiría a los 67.200 pesos con cuatro guardias mensuales de fin de semana.La Línea Sur, donde el salario médico se aproxima a los 80 mil pesos, es una de las zonas de menor densidad poblacional en la Patagonia. Río Negro tiene alrededor de 750 mil habitantes, pero solo unos 15 mil viven allí. El clima es duro y en invierno las temperaturas bajan hasta los -30 grados. Como "contraprestación" la vida es tranquila y el paisaje de una belleza impactante. La mayoría de sus pobladores se dedica a la cría de ovejas, cuya carne y lana son comercializadas. La localidad de mayor tamaño es Ingeniero Jacobacci, con unos 7.000 habitantes.En 2014, el entonces intendente de esa localidad, Mario Del Carpio Melgar (FpV), que es médico de profesión, tuvo que dejar a un lado su investidura y operar de urgencia a una mujer. Los dos cirujanos del lugar no se encontraban. Este es apenas un ejemplo de las necesidades que soporta el sur recóndito.La convocatoria, que este año arrancó en enero y ahora continúa, abarca las especialidades de pediatría, terapia intensiva, medicina general y psiquiatría, entre otras. "El objetivo sanitario es aumentar el recurso humano para abarcar más zonas, ofrecer más complejidad y pluralidad en los servicios de salud, logrando así un mejor desempeño de las prestaciones, habilidades y competencias de formación", indicó el ministerio en un comunicado. "La provincia ofrece profundizar conocimientos y ampliar las oportunidades de trabajo para el personal, una amplia variedad de localidades, distintas características poblacionales y diversidad de singularidades en las que desenvolverse", agrega el escrito.Según datos oficiales, en Río Negro la planta de salud es la que menos creció en los últimos cinco años. La dotación policial se expandió un 35 % y la de docentes, un 12 %. Mientras que el personal de la salud se amplió menos del 2 %. En la ciudad de Cipolletti, la Universidad del Comahue imparte la carrera de Medicina, pero aun así todavía existe una falta crónica de profesionales en la provincia.El ministerio de Salud informó que los interesados en cubrir los cargos ofrecidos pueden enviar sus antecedentes a los correos daroca@salud.rionegro.gov.ar (Secretaría de Gestión Hospitalaria del Ministerio de Salud de Río Negro) y rr.hhsaludrn@gmail.com (Subsecretaría de Recursos Humanos y Capacitación) o consultar a los teléfonos +54-2920-42-1543 o +54-2920-65-1342 (celular).