Aseguran que el ARA San Juan no tenía suficiente oxígeno de emergencia

Un informe de la Armada que fue incorporado a la causa por la desaparición del submarino ARA San Juan reveló que la embarcación sólo tenía oxígeno para seis días en caso de emergencia aunque tenía capacidad para 100.



El submarino desaparecido el 15 de noviembre de 2017 llevaba "24 dispositivos de oxígeno OR 3000 (candelas) para provisión de 6 días de oxígeno de emergencia, cuando el fabricante estipula 100", se puede leer en el informe.



Además otras 36 candelas "habían quedado estibadas en tierra desconociéndose la causa por la cual el Comando del Submarino no las embarcó", informó el sitio La Brújula.



Pero ese no era el único problema del ARA San Juan, tal como lo pudo saber la jueza federal Marta Yañez, quien investiga la desaparición y búsqueda del submarino.



Por ejemplo, el submarino argentino tenía "pendiente la certificación de escotilla", es decir, que no se sabía si la abertura en la cubierta de la embarcación estaría en condiciones para que la tripulación saliera en caso de emergencia.



Además, el 95% de los filtros que evitan la contaminación del aire por hidróxido de carbono, llamados canisters, estaban vencidos, y de todos modos el submarino tenía a bordo casi 600 menos de los previstos por el fabricante.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, admitió en el Senado que el ARA San Juan "zarpó con 1.059 canisters" y que de esos "51 vencían en 2021, otros 448 habían vencido en junio de 2014 y los restantes 560 vencieron en septiembre 2015".



Tal como consta en la causa, el ARA San Juan no tenía suficientes trajes de escape para sus tripulantes, y de hecho no entraban todos en las dos balsas de emergencia.



Los 44 del ARA San Juan ya habían tenido que lidiar con complicaciones como intoxicaciones por comida en mal estado.