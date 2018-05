Investigan las causas de la coloración roja de un tramo de un río

Los vecinos de Tigre amanecieron sorprendidos: las aguas del río habían tomado un intenso color rojo. Aunque hasta el momento no está confirmada la causa, se presume que podría ser consecuencia de un "vuelco clandestino de una industria textil de la zona", según indicó Fabián Mazzanti, miembro del directorio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA).



Según informó, el rojo más intenso se registró alrededor de las 10, y ya por la tarde se empezó a disipar hasta que el río retornó a su color habitual.



"A las 13.45 se instaló una guardia técnica en el Delta para tomar las muestras y determinar el origen de la coloración y saber si es un vuelco clandestino de alguna industria, de un particular o la floración de algas rojas. Por el volumen podría ser una industria. Esto afecta a cuatro cauces: el río Reconquista, el Reconquista Chico, el río Tigre y también a la pista nacional de remo", dijo Mazzanti a LA NACION.



La municipalidad de Tigre le solicitó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) que efectúe un análisis del agua. Se estima que los primeros resultados estarán disponibles el lunes, aunque otros podrían demorar hasta cinco días. A través de un comunicado, el municipio aconsejó no exponerse al contacto de las aguas.



"Mañana sabremos si se trato de una floración algar o de un vuelco clandestino. La muestra está en nuestro laboratorio de ADA", indicó Mazzanti.



"Estos cambios pueden provenir de causas naturales, como ya hemos tenido en el pasado por proliferación de diferentes especies de microalgas, pero tampoco podemos descartar vertidos contaminantes", expresó en Facebook el Grupo Riccitelli, empresa ocupada del control ambiental de las aguas del Delta.



Anoche se efectúa un allanamiento en una fábrica de zona norte que, de confirmar el vertido, podría determinar su clausura.