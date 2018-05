Revuelo por falso perfil del Registro Civil de Concordia en favor del aborto

Se viralizó en las redes sociales, una cuenta de la red social Facebook llamada "Registro Civil Concordia", cuya foto de perfil era la imagen del edificio del organismo, y como portada utilizaba una leyenda que expresaba "Aborto Legal Ya".El posteo causó rechazo entre los vecinos de la localidad, y la cuenta, rápidamente, fue dada de baja.Al respecto, el director del Registro Civil de Concordia, Diego Dubra, confirmó aque el perfil creado en la red social "no tiene nada que ver" con el organismo.En la oportunidad, Dubra subrayó: "No avalamos ese tipo de manifestaciones o publicaciones en redes sociales".De hecho, el organismo "no cuenta con un perfil en las redes sociales", y según aclaró el funcionario, la única vía de comunicación con la ciudadanía es mediante el portal oficial del Registro Civil.Consultado por si se conoce el administrador del perfil falso, Dubrá adelantó que "se está investigando la autoría de quien creó esa falsa cuenta" y que se comunicó a la superioridad el hecho acontecido, intentando verificar si esa cuenta fue creada y administrada por algunas de las computadoras del Registro.