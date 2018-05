Propuesta de escuela para que padres ya no sean "profesores en casa"

Un Instituto educativo de la ciudad de San Luis impuso una nueva modalidad que podría cambiar la educación Argentina.



Se trata del Instituto San Ignacio, ubicado en el centro de la ciudad de San Luis, que lanzó una propuesta que se basa en que los alumnos dejen de llevar las mochilas a las escuelas para evitar acarrear mucho peso encima.



Los alumnos deberían llevar las mochilas los lunes y volverse con ellas los viernes, por lo que tampoco tendrán tareas para el hogar los días de semana.



Asimismo, las autoridades del colegio comentaron que también serviría para que la familia no tenga que estar pendiente de las tareas o cuestiones escolares, que quitan tiempo de disfrute y de conexión entre padres e hijos.



"Creemos que el exceso de peso en las mochilas durante tantos años de escolaridad hace al deterioro de la salud. Pero también creemos que al llevarse la mochila todos los días a la casa implica que los papás estén revisando los cuadernos y las carpetas", aseguró la directora del establecimiento, María José Villafañe.



Y siguió: "en la familia el rol no debe ser de maestro particular. Cuando termina la jornada escolar tienen que hacer otras actividades y fortalecer otros vínculos".



La iniciativa de este colegio desató polémica en las redes sociales, ya que hay personas que piensan que la idea es positiva y otros no tanto, que dicen que "los padres deben enseñar a los hijos y estar presentes en la etapa de su educación".