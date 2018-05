Extorsionaron a la mujer que ofreció un auto para hallar al perro de su hijo

Sociedad Le robaron la mascota de su hijo y ofrece el auto para recuperarla

La mujer oriunda de la localidad bonaerense de Tandil que, a través de las redes sociales, ofrecía su Fiat 128 a cambio de datos certeros por la mascota de su hijo, fue chantajeada por un hombre que se comunicó con ella, el jueves por la noche."Bueno, al perro lo tenemos nosotros. Este, escuchame, no quiero el auto, no quiero. Simplemente lo que estoy pidiendo yo es el monto de 3.000 pesos (sic)", expresó el hombre en un español mal distribuido."Aha... Y dónde está?", contestó la mujer que sufrió el robo de su casa hace más de 20 días. Los ladrones se llevaron, entre otras cosas, a la mascota que es el soporte emocional de su hijo."Vos me decís y yo lo llevo al perro (...) A mí me dijeron que lo necesitabas y bueno... Quiero 3.000 yo por el perro (sic)", disparó el hombre."Y pero, ¿cómo te contacto? O sea...", intentó entender Peralta, una fotógrafa que está más acostumbrada a mostrar su trabajo en Facebook que a tratar con secuestradores de perros."Mirá, yo al perro te lo dejo ahí cerca, en eso no importa cómo va a aparecer el perro, pero el perro llega (sic) ¿Me entendés?", contestó el delincuente. "No, no te estoy entendiendo, sino no te preguntaría", rebatió Peralta."Lo único que yo quiero es que vos me hagas un giro del monto de 3.000 pesos a la capital de Buenos Aires (sic). Nada más, me lo hacés por un Pago Fácil. Yo no quiero un auto, no quiero nada. No quiero problemas con un auto", sentenció el hombre.

"Pero qué, ¿vos te llevaste mi perro?", preguntó Peralta. "Sí, nosotros tenemos al perro", confirmó al hombre, que llamó a Santino por su nombre. "Es tu perro porque lo estamos viendo. Tiene una mancha negra en la lengua, es el perro", aseguró.Peralta quiso saber cómo el delincuente encontró el perro, pero el hombre fue incapaz de ensayar una respuesta lógica. "Eso no importa cómo me llego, la cosa es que se sacamos cosas y salió el perro", adujo."El giro se lo hace a 'capital de Buenos Aires'. A la capital de Buenos Aires, sí, porque yo no quiero policías, no quiero nada porque sino le meto un tiro al perrito y nos vemos. ¿Me entendés?", amenazó.