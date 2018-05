Caso Débora Pérez Volpin: Un mal diagnóstico llevó a hacer la endoscopía

La investigación por la inesperada muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin sigue sumando datos. En las últimas horas los abogados de la familia informaron que la internación donde se le practicó la endoscopía se debió a un diagnóstico erróneo de un cálculo biliar.



"Ella no fue bien diagnosticada el sábado. Se le dio una medicación incorrecta que agravó su cuadro. El lunes y martes le hicieron estudios absolutamente innecesarios, porque lo que ella tenía era un cuadro de cálculo biliar. Todo lo que se le hizo en el sanatorio de La Trinidad el lunes y martes (día en el que murió) fue innecesario. Eso se supo a partir de la autopsia", detalló a LA NACION Diego Pirota, abogado de la familia de Pérez Volpin.



El letrado luego remarcó: "Si ella no se hubiese hecho la endoscopía no se hubiese muerto. Pero si se hubiese hecho bien, tampoco se debería haber muerto. Esto no modifica lo que estamos pidiendo hoy para los médicos que serán indagados. Para ellos, la responsabilidad penal es la misma. Lo que hablo es de otras personas y una parte de la investigación en la que nos centraremos tras las indagatorias y que su situación quede consolidada".



Los médicos de los que habla Pirota son Diego Ariel Bialolenker, quien hizo la endoscopia, y la anestesista Nélida Inés Puente, quienes deberán prestar declaración indagatoria el 1 y 7 de junio, respectivamente.



Sobre el cambio del juez, el entorno de Pérez Volpin se mostró conforme y destacó el trabajo de la fiscal Nancy Olivieri, que lleva adelante la instrucción de la investigación desde el 6 de febrero cuando murió la periodista.



"El primer juez rechazaba cada medida que nosotros le pedíamos a la fiscal y las pocas cosas que tuvo que hacer por motus propio no las hizo. Este nuevo juez, que asumió el día anterior a la publicación de la autopsia, actúa bien y nos da tranquilidad", dijeron a LA NACION, y detallaron: "Este juez, da la tranquilidad, sabe, es serio e íntegro. Confiamos en lo que hace la fiscal y el juez ahora".



"Estamos todos esperando a ver qué hará el juez en las indagatorias. Desde que estuvo el resultado de la autopsia se tranquilizaron porque se supo la verdad. Falta que los responsables asuman su responsabilidad", concluyó Pirota.