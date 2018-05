Viaja en bicicleta para completar 50.000 kilómetros y llegó a Entre Ríos

"Nadie me vio partir, nadie me espera". La frase la lleva grabada en la medalla que cuelga de su cuello. Manolo Alba es un colombiano queEl lunes llegó a Gualeguaychú y aunque su primera noche en la ciudad no fue la mejor -tuvo que dormir sentado en un sillón del hospital, sin dinero para un alojamiento-, al día siguiente comenzó a golpear puertas, principalmente la de la Municipalidad, como hace en cada pueblo por el que pasa, hasta que dio con la Dirección de Deportes."Allí conocí al señor Adrián Romani -a cargo de esa dependencia- que fue muy amable conmigo, y me dio una gran mano para conseguir dónde alojarme y alimentarme. Estoy muy agradecido con esta persona, he conocido muchísima gente en este camino y es muy difícil tener esta clase de suerte", expresó en diálogo con