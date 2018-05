Denunciaron a profesor que aseguró que "las mujeres tienen cuatro neuronas"

Un docente de la fac de odontología le dijo a sus alumnas que no entendía que hacían ahí, que se vayan a su casa porque las mujeres tienen 4 neuronas, una para cada hornalla

HASTA CUANDO VAN A SEGUIR ENSEÑANDO ESTOS VIEJOS NEFASTOS?!?!?! — Maru (@Marumhy) 3 de mayo de 2018

Las denuncias fueron realizadas, informaron Nicolás García y Federico González, estudiantes que integran el Consejo Directivo de Odontología.El caso de Hassan se conoció hace dos semanas luego de que un alumno difundiera, a través de las redes sociales, un audio en el docente decía que las mujeres "tienen cuatro neuronas, una para cada hornalla" y argumentó que son "un ente como un lavarropa".Tras esta situación, la secretaria académica de la UNT, Marta Juárez de Tuzza, dijo que la facultad de Odontología "ya estaba actuando al respecto" y precisó que "mientras se investiga este hecho,".El protocolo "garantiza el anonimato y la protección de las víctimas que decidan realizar presentaciones formales por violencia de género en el ámbito universitario", explicaron los consejeros.González contó que "entre la semana pasada y lo que va de esta"En comisión del Consejo Directivo comenzamos a analizar las presentaciones que había y ya enviamos las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNT para pedir asesoramiento de cómo proceder por lo que esperamos tener una pronta respuesta", agregó.Por su parte, García indicó que la cátedra de Anatomía estaba tomada y esperaban "el visto bueno del área jurídica para que el docente no dé clase hasta tanto se investigue a fondo el asunto pero mientras tanto no queremos que los alumnos se perjudiquen, porque están sin clases y con un parcial que quedó pendiente".Ayer, estudiantes, agrupaciones de izquierda y la comisión de Género de la UNT llevaron adelante la segunda manifestación para pedir que Hassan sea apartado lo antes posible de la función docente.Además,aseguró, pese a que circula un audio en el que se lo escucharía pronunciar esa frase.Tras la defensa, varios alumnos salieron al cruce., afirmó Bruno Ruiz, un alumno consultado por el diario El Tucumano. Según relata Ruiz, Hassan fue denunciado con anterioridad por otros hechos en el que habría maltratado a otros estudiantes, pero no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades."Hace tiempo denunciamos esta clase de comentarios y abusos en la cátedra de Anatomía. Sin embargo, las autoridades no tomaron cartas en el asunto porque querían esperar a que haya una denuncia formal contra el docente. Quienes sufrieron los maltratos no se animan a denunciar por miedo a quedar 'marcados' o no aprobar más la materia", contó. A estos hostigamientos se le suman más relatos. Aparecieron otras denuncias más en su contra y de mayor gravedad.La Voz del Interior