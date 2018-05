No le creyó el cuento y evitó que un estafador los engañara

Estafa en la Zona por teléfono.

Se hace llamar franco dicatecnobo

2235212668 el teléfono del cual llama.

Su número de CBU 0200919711000020088662, datos pueden ser falsos pero su CBU no.

911 ya está informado. Dicen que son de #Lenovo, gana un TV que lo busca en #musimundo o #compumundo y 140000 pesos argentinos.

Modalidad: ingeniería social, piden por medio de engaño una transferencia de todo su dinero a su cuenta bancaria, con la mentira que trabajan con el banco. Puede escucharlo en el audio. Publicado por Ezequiel Cartazo en miércoles, 2 de mayo de 2018

Un joven de la localidad de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, desbarató el intento de estafa al que iba a ser sometida su madre, a quien le habían comunicado que se había ganado un importante premio, pero para acceder al mismo debía hacer previamente un depósito bancario.Ezequiel Cartazo comentó que "a mi mamá la llamaron un par de veces y le dijeron que se había ganado un televisor y dinero en efectivo, unos 140 o 150 mil pesos. Pero que antes de recibir los premios tenía que hacer un depósito. En un momento dado la llama un tipo que le decía que tenía que ir a un cajero con la tarjeta de débito. Ahí no le gustó nada".Entonces el joven decidió intervenir y llamó a la persona que había tenido contacto con su madre. "Me comentaba lo mismo, que trabajaba para Lenovo, para Citybank (que no está en el país). Yo le hacía creer que estaba frente a un cajero. Tenía acento cordobés", explicó.Ezequiel se preparó como si estuviera delante de la pantalla de un cajero automático y empezó a hablar con su interlocutor, quien lo guiaba.Al momento de indicarle el monto a depositar, 58.000 pesos que teóricamente tenía como saldo en su cuenta, y ante la duda del joven, el estafador le explicó: "No, no estás haciendo una transferencia, vos me estás pasando una referencia de lo que tenés en tu caja de ahorro para que no se te debite ni un centavo. Recordá que estamos trabajando por el sistema de home banking".A esa altura, y luego de pedirle que coloque la contraseña, Ezequiel ya había decidido desenmascarar a su interlocutor., preguntaron del otro lado de la línea., contestó Ezequiel. "No se da cuenta que lo estoy agarrando para la joda. No se da cuenta que no somos tontos. Gracias por brindarme su CBU, está grabado, tengo el número de teléfono", agregó el muchacho."¿Por qué no se ponen a laburar en lugar de querer robarle a la gente?", preguntó. La respuesta del estafador desnudó sus intenciones: "Porque me gusta chorear la c... de tu madre...".Tras esa charla, el muchacho hizo la denuncia en la comisaría de Fray Luis Beltrán y la misma llegó hasta la Fiscalía de San Lorenzo.