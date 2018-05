Las mujeres notaron que el dispositivo no enfocaba lo que querían e intentaron, sin éxito, tomar la foto; mientras tanto estaban creando un video que se difundió en las redes sociales donde ambas aparecen preguntándose el motivo por el que no consiguen la imagen deseada.¿Por qué no me saca lo que estoy enfocando?, se inquieta la dueña del celular y agrega: "¿Será así?, pero no puede sacar al revés. ¡Saca al revés! Está sacando para atrás". Y la amiga le contesta ¿Te saca a los costados?Ambas mujeres deciden consultar a un grupo de chicos en la explanada de la iglesia para que las asesoren con la foto. Luego de que lo publicaran en las redes sociales, el video ya tiene más de un millón de reproducciones y cientos de comentarios de aliento y risas.