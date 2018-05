Ofrecen créditos para la compra de calefones solares en Chajarí

En el marco del programa denominado "Un sol para tu hogar", el municipio de Chajarí otorgará créditos por hasta $15.000 para la compra de calefones solares. La inscripción se realiza a partir del jueves 24 de mayo en el edificio municipal.



Según se informó a través de un comunicado, la municipalidad de Chajarí destinará $2.000.000 para otorgar subsidios reintegrables de $15.000 para la adquisición y colocación de calefones solares en hogares. Del mismo modo, se impulsa con el propósito de mejorar la calidad de vida y disminuir el consumo de energía. Requisitos Los vecinos interesados en inscribirse deben acercarse personalmente a la Oficina de Hacienda, situada en la planta alta del Municipio, de lunes a viernes, de 8 a 12, con la siguiente documentación: fotocopia de DNI del titular y del grupo familiar; constancia de CUIL; copia del último comprobante de pago de la Tasa General Inmobiliaria; copia de recibo de sueldo o declaración jurada de ingresos.



En este sentido, los interesados deberán inscribirse, previamente, para luego acceder a uno de estos créditos. En caso de que los inscriptos superen en número el monto total asignado al programa, la elección de los beneficiarios se establecerá con un orden de prelación con prioridad para los hogares con menores ingresos, quedando los restantes en lista de espera y el otorgamiento de nuevos aportes cuando se inicie la devolución de cuotas del Programa.



El titular del beneficio deberá rendir copia de la factura del equipo adquirido en un plazo de 30 días. Del mismo modo, el Programa se establecerá mediante la firma de un convenio entre el municipio y el beneficiario por el cual se compromete a la devolución del monto del subsidio reintegrable en doce (12) cuotas iguales y consecutivas. Las cuotas vencerán los días 25 de cada mes, comenzando al mes siguiente del otorgamiento. El no pago en término de las cuotas devengarán un interés equivalente al que se cobra en la Tasa General Inmobiliaria. Objetivos de la iniciativa La Ordenanza Nº 1687 sostiene que el Gobierno Municipal ha propuesto seguir pasos firmes en la implementación de políticas tendientes a generar ahorro y eficiencia energética a través del uso de energías renovables. Del mismo modo, se señala que, en este caso, se propone la financiación para la compra de equipos de calefones solares.



Por otro lado, se hace hincapié en que es inminente el aumento de la tarifa de gas para los meses venideros. Asimismo, lo es la necesidad de economizar recursos en este sentido. Y, para aquellos hogares que no tienen acceso a la red de gas natural, poder instalar el equipo de calefón solar en su vivienda se vuelve un instrumento fundamental para el ahorro económico y uso eficiente de la energía solar, según se informó desde ese municipio a través de un comunicado.