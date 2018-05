Se derrumbó otra parte de la estructura del puente colapsado sobre la Ruta 12

No afecta al Bailey

Adjudicación de la nueva estructura

El 8 de julio se cumplirá un año del derrumbe del puente sobre el arroyo Guazú que conecta Esquina con Goya. Ayer, por el impulso del agua y la crecida por las intensas lluvias de los últimos días, hubo un desprendimiento de la estructura.De igual manera, la conexión terrestre en esa zona de la provincia se encuentra garantizada a través del puente Bailey que está habilitado desde diciembre pasado.De acuerdo a los testimonios de la gente de la zona, el desprendimiento se produjo en la madrugada."Nos sorprendió pero era algo que podía pasar por la fuerza del agua", dijo ael intendente de Esquina, Hugo Benítez. De igual manera, en la zona hay tranquilidad, ya que el cruce se hace normalmente por el Bailey, ubicado 20 metros aguas abajo del puente derrumbado, sobre el puente colapsado."Nosotros igual vamos a dar informe a las autoridades de Vialidad Nacional para que estén al tanto de esta situación", indicó el Jefe comunal. Y agregó: "Ahora no hay consecuencias pero está creciendo el arroyo".Por su parte, desde Vialidad Nacional llevaron tranquilidad a la gente de la zona y aseguraron que, esto no afecta el funcionamiento del puente Bailey.Vale señalar que, en la estructura ubicada en el kilómetro 713 de la Ruta Nacional 12, era la conexión clave entre Esquina y Goya. Esta cedió en julio, cuando una creciente afectó a la provincia.Durante más de seis meses, los pobladores tuvieron un servicio de lancha que facilitaba el cruce de un punto al otro de la provincia.Luego, con la habilitación del puente provisorio, hubo alivio para la gente de la zona ya que, con este camino alternativo se logró una conexión ágil.Ahora, esperan la obra para un puente definitivo que reemplazará al puente colapsado y que, ayer se desmoronó una parte. Al respecto, la licitación se encuentra en la última etapa.A través de Vialidad Nacional se llevan a cabo los procesos correspondientes a la obra del puente definitivo que se construirá sobre el arroyo Guazú que unirá Esquina con Goya.La licitación se realizó en noviembre pasado y la obra fue adjudicada a la empresa Premoldeados San Luis, ahora solo resta el último paso administrativo, que sería la firma de la adjudicación. Una vez que se cumpla con esta etapa administrativa, el inició de la construcción será inmediata. De acuerdo a los plazos establecidos en el proyecto diseñado por Vialidad Nacional la obra debería estar terminada en diez meses.Esta estructura se construirá en el mismo lugar del puente colapsado sobre el kilómetro 713 de la Ruta Nacional Nº12.La inversión está prevista en 94 millones de pesos para una estructura de de 240 metros de largo y 14,50 de ancho, con fundación sobre pilotes excavados en el lugar.Aseguran que esto dará mayor seguridad vial para el transporte de carga, pasajeros y de vehículos livianos que diariamente circulan por la zona.La semana pasada el intendente de Esquina, Hugo Benítez, se reunió con la titular de Vialidad Nacional distrito Corrientes, Ingrid Jetter.El Jefe comunal no descarta volver a reunirse en los próximos días por el desmoronamiento de ayer en la estructura vieja. Fuente: (Época).-