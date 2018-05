ARA San Juan: ganó licitación el venezolano que prometió encontrarlo en 100 días

Según trascendió este martes, la comisión evaluadora designada por el Ministerio de Defensa para evaluar a las nueve empresas que se presentaron para buscar al submarino habría elegido a la firma norteamericana Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA), cuyo representante y CEO es el venezolano radicado en Miami Hugo Marino.



Habría sido este capitán quien les prometió a los familiares de los 44 tripulantes que en un plazo máximo de 100 días él encontraría al ARA San Juan.



Según publicó el portal Infobae, para dar a conocer la empresa ganadora de la licitación oficialmente faltaría una firma.



En tanto, se supo que los familiares de la tripulación, solicitaron que al menos tres veedores participen del operativo de búsqueda para "certificar las tareas realizadas y observar que desde el Ministerio de Defensa no se entorpezcan las tareas".



También habría quedado seleccionada para el operativo la empresa estadounidense Ocean Infinity, que ya había participado de manera indirecta en la búsqueda y rescate del submarino.



Sin embargo, Ocean Infinity no podría comenzar las tareas antes de noviembre del próximo año ya que está buscando al avión del vuelo MH370 de Malaysia Airlines en el océano Índico.



La semana pasada representantes de los familiares se reunieron con Marino para solicitarle, en caso de ser contratado, que permita la presencia de los tres veedores que están proponiendo para observar las tareas.



"Los familiares están en desespero ya que Aguad -ministro de Defensa- lo único que hace es estirar los tiempos de contratación.



¿Qué hay detrás de todo esto?", se preguntaron los familiares en un comunicado emitido este martes, un rato antes de darse a conocer la empresa que habría sido elegida.



Además, en el comunicado, los familiares recordaron que el "condicionamiento climático perjudicaría la búsqueda o directamente no se podría busca hasta noviembre" y especularon: "Tal vez sea un juego político más, con el hallazgo del submarino para sumar votos para las próximas elecciones. Ya no sabemos qué pensar".



