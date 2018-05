Un joven con parálisis cerebral podrá "caminar junto a su mamá"

Este martes, la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila, en nombre del gobierno entrerriano, y acompañada por el titular del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), Silvio Vivas, llegó al domicilio del joven, en la ciudad de Colón, para entregarle la silla de ruedas. Lucas tiene 22 años y a raíz de una parálisis cerebral padece una discapacidad motriz.La mamá de Lucas, Margarita Guiot, sostuvo que la entrega de la silla "es el fin de un proyecto que surgió a partir del llamado de la escuela consultándome si quería una silla motoriza para Lucas, y yo dije que sí". La silla tiene un sistema que le evita a Lucas deformaciones óseas y le permitiría "estar prácticamente parado", podrá desplazarse solo y también poder desarrollar mejor sus actividades de escritura y pintura con controles especialmente diseñados.Recordó los detalles previos a la silla que se requería y los pasos necesarios para disponer de ella. "Por el elevado costo que tiene la silla, se hacía imposible para mi obtenerla, más allá que se abrió una cuenta y se logró recaudar muy poco", sostuvo.En ese marco, mencionó que le sugirieron que le escriba a la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila. Recordó que escribió la nota y "me llamaron consultándome detalles y de allí surgió que el 21 de diciembre de 2017, el día del cumpleaños de Lucas, me avisan que el Gobernador había solicitado que se evalúen las posibilidades para que él pueda contar con la silla", remarcó."Hoy llegó el día. Ahora la están probando y acomodando para él, aunque tendrá un periodo en el que aprenderá a manejarla él solo o con un joystick que uno la puede manejar. Es un sueño grande cumplido", aseguró.Por su parte, la esposa del gobernador Bordet, Mariel Ávila, sostuvo que "el de hoy es un abrazo al alma, por la entereza y la fuerza de Margarita. Por una mamá que es una leona. Cuando leí la carta, ella hablaba de caminar al lado de su hijo. Tan sencillo pero tan difícil a la vez"."A veces para las mamás que tenemos hijos con algún problema de discapacidad, no es fácil lo que para otros sí, sino que todo cuesta un poco más", insistió."Nuestro deber y responsabilidad es ponernos a disposición, colaborar y estar presentes. El gobierno tiene que generar espacios de integración y tomar decisiones que contribuyan al bien común, haciendo todo lo que esté a su alcance para lograrlo", dijo Avila.Agregó que desde aquel 21 de diciembre "empezamos a trabajar, a gestionar, a hablar con las fábricas, porque son sillas personalizadas, y hoy podemos plasmarlo"."El gobernador tiene mucha sensibilidad con este tipo de situaciones, y quisimos estar presentes, y es una caricia al alma poder hacer realidad este sueño de Lucas", subrayó Mariel Ávila.En tanto, Silvio Vivas, presidente del IAFAS dijo que "a partir de la decisión firme del gobernador nos pusimos a trabajar con todo el equipo, hay mucha gente involucrada, ya que realmente no fue fácil porque el IAFAS no tiene este tipo de subsidios de asignaciones en forma directa; entonces hay un esfuerzo también del Instituto del Seguro, del IOSPER, de la empresa privada que es la proveedora de máquinas de Colón; de todo un equipo surge la sensibilidad social para tocar un tema como este".Unos meses atrás, el joven presentó su libro titulado "Historieta de mi vida", donde cuenta diferentes momentos de su infancia y su paso por la escuela y los Scouts, la música, sus amigos y la faceta artística, entre otras experiencias. Para elaborarlo se valió de tecnologías adaptadas que le posibilitan escribir en una computadora, puesto que la parálisis cerebral le impide moverse.Ese libro fue presentado en diversas oportunidades, con el fin de alentar a quienes enfrentan discapacidades similares a que se pueden concretar sueños.