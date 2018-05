Llega otro fin de semana largo: Cómo estará el tiempo y cuántos quedan en 2018

El tiempo

El próximo fin de semana volver a ser largo, puesto que el 25 de Mayo cae viernes. Se estima que gran parte del sector comercial de Paraná no abrirá sus puertas ese día, aunque sí lo hará el sábado."Es feriado nacional, por lo que, aquel que decida abrir, deberá abonarle al trabajador el día como hora extra feriada y darle el franco compensatorio", dijo ael secretario general del Sindicato de Comercio, Daniel Ruberto, quien estimó que muchos negocios cerrarán durante el feriado, pero abrirán normalmente al día siguiente.Desde el punto de vista climático, un sistema de alta presión permanecerá en el centro y norte del país hasta el viernes. Se estima que luego la temperatura irá en ascenso en Entre Ríos. Asimismo, se esperan algunas precipitaciones, aunque no intensas, entre el domingo y el lunes, sobre todo en el sur de la provincia.: el domingo 17 (en homenaje a Güemes) y el miércoles 20 (Día de la Bandera) no son trasladables este año a otra jornada., por el lunes 9 (Día de la Independencia), al igual que, por el lunes 20 (trasladable del 17, que recuerda la muerte del general San Martin).por el lunes 15 (trasladable del 12, día de la Diversidad Cultural) y(movible del 24, Día de la Soberanía nacional).Así. Primero, el feriado del 8 (Día de la Virgen) cae sábado y no se mueve. El otro feriado nacional de ese mes es el martes 25 (Navidad), al que se suma (para algunos) el "día no laborable" del lunes 24. Igual criterio se aplicará para el lunes 31, previo al feriado del primer día de enero pero ya de 2019.En total, 2018 tiene 16 feriados nacionales, de los cuales tres "caen" en días sábados o domingos. Los "findes" largos son siete contados para todos, y 10 si se contemplan los "puentes" que los alargan para empleados públicos y bancarios.