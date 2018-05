Organizan una colecta para ayudar a una niña entrerriana con leucemia

Un grupo de personas se encuentra realizando una colecta para ayudar a una niña que padece leucemia. La pequeña se encuentra en tratamiento hace seis meses.



Desde el grupo "Los órganos no van al cielo" informaron que se encuentran organizando una colecta, para ayudar a la familia de una niña de cuatro años que padece una grave enfermedad.



Lola es una pequeña de la ciudad de Federación, quien está luchando contra una leucemia y se encuentra en tratamiento con quimio hace seis meses.

Es por ello que desde "Los órganos no van al cielo" solicitan la colaboración de la ciudadanía para recolectar sábanas, acolchados, toallas, alimentos no perecederos y productos de limpieza.



Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Marina Fernández, madre de Lola, al teléfono 03456 - 15470889.



Sobre el estado de salud de la pequeña, su mamá indicó que una vez por semana viajan hacia la ciudad de Paraná "para continuar con las quimios y ver como evoluciona". (Diario Río Uruguay)