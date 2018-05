Alertan que el 20% de los argentinos presenta problemas severos con la cocaína

Sociedad Menores de 18 años admiten cometer delitos para comprar drogas

Según un estudio estadístico de la Asociación Antidrogas de la Argentina, cuyo titular es Claudio Izaguirre, el consumo de cocaína sigue en crecimiento a tal punto que 8 de cada 10 adictos roban para comprar cocaína. El informe también señala que el 20 por ciento de los argentinos presenta problemas severos con esa sustancia, al tiempo ques."Hablamos de personas,. El Estado mira para otro lado. Este drama se acrecienta cada vez que sube el precio del gramo", precisó Izaguirre.Es que un estudio reveló queEn declaraciones a diario Popular, Izaguirre señaló: "El último relevamiento nacional sobre consumo de cocaína en la Argentina sostuvo que el 7 por ciento de la población tenía problemas de adicción, sin embargo en este 2018 ese porcentaje trepa al 20%, lo que nos pone en una situación realmente dramática".Tras ser publicado el dramático caso, Susana Chiramberro continúa su lucha por su hija Paula, a quien tuvo que atar a la cama, filmarla y distribuir las imágenes en redes sociales."La mujer no tuvo opción. Su hija tiene 30 años, y su problema con la cocaína es devastador para su salud y la de quienes la rodean. Susana golpeó todas las puertas posibles por ayuda para su hija Paula, pero no consiguió nada. Hasta que la filmó y el video se viralizó. Cabe destacar que Sedronar intervino muy rápido y la joven se encuentra actualmente en un espacio llamado Casa del Sur. Con mucho esfuerzo se está estabilizando", precisó Izaguirre.Además, agregó: "Lo que pedimos es que el Juzgado de Familia 4 de Mar del Plata no criminalice a la madre por filmar y atar a su hija. La Justicia debe comprender que las personas adictas y sus familias la pasan realmente muy mal".La Asociación Antidrogas de la República Argentina se alertó sobre "los niños que comienzan a consumir cocaína, ya que se bajó de los 11 años a los 9 como edad de inicio, y aquí también se necesita de políticas públicas puntuales para erradicar esta situación, que atenta contra todos los derechos de los chicos".Otro punto analizado por el informe de la organización se relaciona al precio del gramo de cocaína."El aumento del precio del dólar y los elevados costos de traslado generó que el gramo pase en poco tiempo de 200 pesos a 500 pesos. Una de las derivaciones es que seguramente habrá un impacto negativo en mayor cantidad de casos de robos y arrebatos callejeros", señaló.Por último, Izaguirre sostuvo que se debe "estar en alerta y pedir que se generen desde los organismos gubernamentales abordajes serios y continuados, porque no se puede dejar a tantas personas en el desamparo de la adicción".