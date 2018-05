Manifestantes marchan al Congreso en rechazo a la despenalización del aborto

Política La votación sobre el aborto legal en la Cámara de Diputados será el 13 de junio

Miles de personas se movilizaban en la tarde de este domingo en varias ciudades del país para rechazar el proyecto de legalización del aborto, mientras continúa el debate en el Congreso de la Nación.La manifestación central fue convocada en la Ciudad de Buenos Aires, donde varias columnas de personas marchaban desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, donde el próximo 13 de junio se votará en la Cámara de Diputados la iniciativa que lleva dos meses debatiéndose en comisión."Hay que mover/hay que mover/para que el niño pueda nacer", "Se siente/se siente/la voz del inocente", "Sí a la vida, señor presidente/No al aborto le dice la gente" fueron algunos de los cantitos que cantaba la multitud. De fondo, sonaba "Celebra la Vida, de Axel, uno de los himnos de la marcha.Más de cinco cuadras de manifestantes recorrían el centro porteño, muchos de ellos llegados de La Plata y del Conurbano. En su mayoría se trataba de familias con chicos, que en algunos casos se identificaban con grupos religiosos cristianos y evangelistas.Una vez más, el hito de la marcha fue el feto gigante, conocido como Alma, que representa a un feto de 12 semanas de gestación. Fue traído desde City Bell en trailer y tardaron más de una horas y media en trasladarlo. Esta vez se sumó a la campaña de la marcha y usaba un pañuelo celeste."La ciudadanía esta acá para expresar que nada que sea un delito puede ser legal y que el aborto es ilegal", le dijo aMariana Rodríguez Varela, una de las manifestantes que tomó notoriedad al repartir bebitos de yeso en las marchas e incluso llevarlos a la Quinta de Olivos para dárselos al presidente Mauricio Macri. Madre de seis chicos, plantea que en su visión ni siquiera deberían ser legales los casos de aborto que hoy son no punibles, como por ejemplo, ante una violación o riesgo de vida de la madre."Este es el reclamo del pueblo. No queremos el aborto en nuestro país. Despenalizar es un error, está comprobado en todos los países que lo hicieron que aumenta la cantidad de abortos, aumenta la mortalidad de la mujer", señaló al canaluno de los manifestantes.Hay una gran cantidad de pancartas, con leyendas que postulaban "Sí a la vida", "Nadie menos" y "Cuidar a la madre es salvar a su hijo". Muchos manifestantes llevan como distintivo un pañuelo celeste -impulsado por la agrupación "Más Vida"- como contrapartida al pañuelo verde que caracteriza a quienes reclaman por la legalización.Según señaló el coordinador nacional de la denominada "Marcha por la Vida", Alejandro Geyer, "la ciencia ha demostrado hasta cansarse que la vida comienza desde el primer instante de la concepción", por lo que el derecho a vivir es "el primer derecho de un ser humano".El Código Penal vigente desde 1921 considera el aborto un delito, aunque contempla que "no es punible" cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación. La nueva iniciativa establece que toda mujer tiene derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación y, después de ese plazo, en los dos casos permitidos hoy o si existen malformaciones fetales graves.