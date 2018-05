Colón: Marcharon para pedir un freno a la ola de violencia en el deporte

La creciente sucesión de episodios en el ámbito del fútbol infantil, motivó la convocatoria a marchar por la inclusión y la no violencia en el deporte infantil, a través de una caminata.



Una columna, integrada por chicos jugadores de fútbol, sus familias y los formadores deportivos, colmó la calle 12 de Abril en la tardecita del viernes, para unir las plazas San Martín y Washington, de la localidad de Colón.



Con motivo de erradicar estas prácticas en los partidos de fútbol infanto juvenil, la Liga Departamental de Fútbol y los clubes facultaron a los árbitros a individualizar a la persona agresora y/o que provoque desmanes para pedirle su retiro del predio. Ante una negativa, el colegiado cuenta desde ahora con la potestad para suspender todas las actividades y enviar un informe al Tribunal de Disciplina. "Queremos concientizar a los adultos a través de los gurises. Tenemos que cambiar ciertas actitudes y acompañar a nuestros hijos en el deporte, alentándolos, respetando al rival y sin presionar", indicó el director de Deportes de Colón, Abel Dutruel, supo El Entre Ríos.



Con el lema "No insultes, alentá a los gurises", cientos de personas se sumaron a la iniciativa de los formadores deportivos locales portando carteles, banderas y globos, en representación de los diversos clubes sociales y deportivos de Colón, con los colores que simbolizan cada uno.



Entre los carteles que se pudieron apreciar a lo largo de la 12 de Abril, figuraban mensajes tales como "Una hora más en el club, una hora menos en la calle" y "Con respeto ganamos todos", entre otros.



Una vez en la Plaza Washington, la movilización continuó con la lectura de algunos mensajes alusivos a la no violencia en el ámbito deportivo infanto juvenil con los propios chicos como oradores expresando sus intenciones, además de un espectáculo musical con la actuación de El Ensamble, la banda de la Dirección de Cultura.