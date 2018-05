Pasó por Concordia un cordobés que recorre Latinoamérica en bici con su perro

Un historia particular es la que cuenta Ariel Alejandro Rochi Páez, quien hace cuatro años atrás dejó su ciudad cordobesa, Unquillo, para emprender como mochilero una travesía que lo llevaría a recorrer países tales como Bolivia, Ecuador, Chile y Brasil."En Brasil viajé en colectivo y cuando llegué a Paraíba compré mi bicicleta y luego encontré a mi queridísimo amigo y compañero fiel como nadie que me acompaña desde hace un año y tres meses aproximadamente. Lo rescaté de una barrio carenciado, donde yo vivía y él se apegó mucho conmigo", narró Alejandro.Juntó a su perro, recorrió ocho Estados brasileños y hace dos semanas ingresaron a nuestro país, para luego continuar pedaleando desde Puerto Iguazú hasta su querida Córdoba.En la jornada de este sábado, Alejandro llegó a Concordia tras haber pasado por la ciudad termal de Federación y pensaba quedarse solo un día porque luego continuará viaje hacia Unquillo, pasando antes por la ciudad de Rosario."No conozco mucho Concordia pero ya conocí gente que me ha ayudado, fortaleciéndonos con cosas para comer porque siempre hay esa gente que me ayuda", subrayó el joven.Los concordienses que deseen colaborar con el viajero pueden hacerlo en el semáforo que se encuentra en la equina de la Terminal de Ómnibus de Concordia, donde Alejandro permanecerá por este sábado haciendo malabares y expresiones artísticas.