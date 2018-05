Tiene parálisis cerebral y sueña con correr una maratón en su bici adaptada

Desafíos

Antonella Van Der Veen (23) nació en Laboulaye, una ciudad ubicada a 380 kilómetros al sudeste de Córdoba capital. Tiene parálisis cerebral y gracias a la ayuda y contención de su hermana y cuñado, logró cumplir uno de sus sueños: recorrer Laboulaye en una bicicleta adaptada.Para lograr ese objetivo, contó con la colaboración del Ministerio cordobés de Desarrollo Social.El 27 de abril, la familia viajó a Córdoba para buscar la bicicleta. "Fue un viaje distinto. Cuando llegamos de regreso a la ciudad, enseguida dimos una vueltita por el barrio. Al día siguiente nos fuimos al centro. Llovía y Anto se mojaba, pero se reía feliz, fue hermoso", detalló Natalia, la hermana de la joven al diarioAnto nació con parálisis cerebral. Desde muy niña supo de adversidades. Con una mamá ausente, su hermana Natalia y su papá fueron quienes la criaron. "Ella es mi hermana, pero también mi hija del corazón. Fue amor a primera vista. Cuando mi padre murió yo me quedé con ella. Mi prioridad es que Anto sea feliz y que no deje de soñar", señala Natalia.Esta mujer que formó una familia junto a Pablo Formini y al pequeño Juan Ignacio es el sostén más importante de Antonela, quien desde su silla de ruedas lanza un nuevo desafío a cada momento.La joven laboulayense sorprendió ahora a la familia con una nueva propuesta: "Ya que tengo la bicicleta quiero correr maratones", le dijo a su hermana. "Y bueno, tendré que ponerme en forma para correr con Anto", dice entusiasmada Natalia. Su esposo e hijo de 5 años son compinches de todas las aventuras.Antonela egresó en 2015 del Instituto Arco Iris de Laboulaye. En la actualidad concurre a un centro terapéutico. "Nosotros hacemos lo posible para que ella haga todas las actividades que quiera. Hasta hizo tela en un tiempo. Ahora va por las maratones y también sueña con bucear", dice orgullosa Natalia.Consultada si hoy Antonela necesita algo para su bienestar, menciona que desde hace 5 años esperan por una nueva silla de ruedas postural. "Ya hablamos con el Ministerio y confiamos en recibirla".Por último, Natalia aclara que deciden contar su historia para incentivar a otros a luchar. "A Anto le alimentamos la idea de que se vive para algo, y que hay que tener todos los días sueños para ser feliz. El 'no podemos' no existe", sentencia la mujer.