Presunta mala praxis: Piden investigar la muerta de niña de cinco años

Los padres de la niña que tenía cinco años cuando falleció en el Hospital Urquiza el 18 de noviembre del 2017 nombraron un nuevo abogado que los represente.



Se trata del letrado José Esteban Ostolaza, quien intentará destrabar la vía judicial en la que se investiga si hubo una mala praxis. El resultado anatomopatológico debió haber estado a disposición de la fiscal Gabriela Seró hace tiempo.



Esa información podría permitir saber que le provocó la muerte a Catalina De Gracia. No olvidar Tanto los padres, Florencia Caminos y Cristian De Gracia, como sus familiares, incluyendo amigos y allegados, sospechan que se estuvo ante un caso de mala praxis por parte de los facultativos del nosocomio.



Ambos llevaron a su hija durante cuatro días seguidos a la guardia, presentando un cuadro febril y no consiguieron darles un diagnóstico acertado ni información oficial de lo que sucedió.



Pasaron más de cuatro meses y aún no tuvieron respuestas de parte de la justicia interviniente, lo que generó la convocatoria a la comunidad para realizar una marcha reclamando que se esclarezca el caso. (La Pirámide-El Entre Ríos)