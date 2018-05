Avanza la investigación contra profesor acusado de acoso en Nogoyá y Victoria

Sociedad Profesor acusado de acoso ganó horas cátedra en instituto donde cursa la víctima

Una alumna que cursaba la carrera de enfermería en la Escuela Normal Superior Antonio Sagarna, de Nogoyá, presentó una denuncia a la fiscalía de esa ciudad por haber sufrido acoso por parte de un profesor. La causa se sustancia en la Fiscalía de Federico Uriburu. Se presentaron las pruebas correspondientes que determinaron que el juez, en base a los antecedentes, emitiera una orden de restricción perimetral establecida en no menos de 200 metros por parte del docente.Esta joven se trasladó a Victoria para seguir sus estudios de enfermería en el Instituto Gaspar Benavento, pero ocurre que el profesor en cuestión se presentó a concursar unas horas en este centro de estudios y las obtuvo.de Nogoyá que, "el profesor no está dando clases porque está en uso de licencias".Con respecto a la declaración de la víctima, Uriburu consignó: "De acuerdo a lo que ella manifiesta, empezó como un típico caso de acoso de un profesor que, valiéndose de su posición o supremacía respecto de los alumnos, aprovechaba esa postura y por ejemplo en relación a ella pretendía usarla de ejemplo para hacer prácticas o simular supuestos de atención de mujeres con problemas en sus órganos genitales".Según se indica en la denuncia a la que tuvo acceso ese medio, la joven manifestó: "Siempre me quería usar de ejemplo como de una paciente con sangrado vaginal o que necesitaba higiene vaginal, a lo que yo no accedía".De acuerdo a la exposición, la víctima manifestó que luego de publicar las capturas de pantallas, en las que el profesor le decía que "quería tener algo conmigo, que era sexy, que se sentía atraído por mí", el docente me advirtió que "tuviera cuidado porque me podía pasar un accidente"."Hasta el día de hoy le tengo terror", lamentó la denunciante, al tiempo que expuso que tuvo que cambiar al número de celular en tres oportunidades para no seguir siendo acosada por esta persona.Con respecto al trato que el educador mantenía con la alumna, el fiscal aseveró que según la propia víctima, éste "la trataba como una persona sin capacidad. Fueron muchísimas cosas que fueron denigrándola, afectándola hasta que esta persona dejó la carrera".Luego Uriburu se refirió al avance de la causa: "Ya han declarado tres testigos más aparte de la víctima que han respaldado la versión de ella y en el día de ayer me fue informado de la posibilidad de que comparezcan cuatro testigos más, de los cuales no descarto que alguno sea una nueva víctima".El hecho de la imposición de una orden perimetral que evita que el docente pueda acercarse al establecimiento educativo de Victoria fue el detonante para que éste solicitara una serie de licencias "por enfermedad", lo que quedaría invalidado, ya que el mismo profesor ha subido fotos a su cuenta personal de Facebook, donde se lo puede ver participando de un recital de rock en Tecnópolis.Esto último vuelve a cuestionar el rol de supervisión y control de las autoridades educativas en el otorgamiento de licencias, publicó