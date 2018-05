Hace siete meses que la vivienda de una pareja es un Peugeot 504

La pareja de Santiago Báez, oriundo de Viale, y Claudia Vergara, de San Nicolás, Buenos Aires hace siete meses que no poseen techo propio y viven en un Peugeot 504 color marrón.Durante todo este tiempo, la pareja estuvo en distintas localidades entrerrianas como Bovril y Tabossi y ahora se encuentran viviendo en el acceso a Viale por Ruta Nacional 18 (frente a la planta cerealera), en el departamento Paraná."Tengo en venta el auto para poder reunir dinero y salir de esta situación, pero no es fácil vender el vehículo de manera inmediata", contó.Báez señaló que los próximos días comenzarán a alquilar un departamentito de Avenida San Martín. Por ello, "lo que estoy necesitando en este momento son algunos muebles, ya que no tengo nada: cama, cocina, colchón, garrafa de diez kilos, alguna mesa"."Pudimos alquilar ya que conseguí trabajo por quincena en el Municipio de Viale", aclaró.Según explicó, para higienizarse concurren a las estaciones de servicio, "pero no es fácil permanecer tanto tiempo en el auto", sostuvo en declaraciones a