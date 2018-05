La docente que defendió a Hitler era protagonista de un show porno nazi

Justificó el odio a los judíos y el accionar de Hitler. Lo defendió en plena clase y dijo que "no era tan demonio". La docente separada de los dos colegios donde trabajaba no se arrepintió por sus dichos y ahora, además, se conocieron fotos y videos de ella como bailarina de un show erótico llamado "burlesque sangriento"."Es la combinación de un espectáculo único de erotismo explícito sin precedentes en Buenos Aires, con viejas reminiscencias del viejo cine gore y splatter de lo más repulsivo del género. Un gran número de macabros artistas rechazados por los vastos escenarios del under se darán cita en esta obscena belleza orgiástica de exposición de lo más lascivo, excitante y mórbido que jamás hayas presenciado. Quedan ustedes advertidos", dice parte de la descripción.Según la convocatoria, "conjuga la teatralización macabra, psicótica, aterradora, morbosa, con el arte más extremo de erotismo. Escenas explícitas de sexo & horror gore, violaciones, actos profanos de extremo sadismo, la más pura excitación malévola, complicidad con un público mórbido y perverso, desnudez, voyeurismo, fetish en estado puro, interacción onanística, flagelaciones, tacto froteurista, masoquismo, todo conjugado en una misma noche para asesinar tu pudor y explotar tus sentidos".La mujer se desempeñaba como docente de Historia y Construcción Ciudadana en las escuelas Jesús Maestro y en Santa Magdalena Sofía Barat, una de Morón y la otra de Castelar. De las dos instituciones contaron que la docente ya fue separada de su cargo: "Nos juntamos y ella se reconoció en el video. Se mostró angustiada y preocupada, pero no arrepentida", contó José Coronel, representante legal del Jesús Maestro a Clarín. El directivo dijo que el fundamento de la profesora es histórico: "Ella lo considera así y lo defendió. Algo con lo que yo ni nadie de la escuela está de acuerdo, por lo cual decidimos separarla".Algo parecido dijeron desde el Santa Magdalena Sofía Barat, donde relataron que la profesora debía presentarse hoy jueves a dar clases, pero la llamaron para pedirle que no se presente: "Nos vamos a reunir con ella en los próximos días para tomar una decisión. Vamos a revisar y a consultar si ya tuvo alguna situación parecida en años anteriores", contaron desde la institución.Mientras tanto, desde el INADI confirmaron que un ciudadano ya presentó una denuncia penal contra la docente. El organismo ya inició una investigación formal del caso.